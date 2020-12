M.El Otmani: La décision des États-Unis est un exploit historique important et un tournant positif

La décision des États-Unis de reconnaitre la souveraineté du Maroc sur son Sahara est "un exploit historique important et un tournant positif" pour la question de l'intégrité territoriale du Royaume, a indiqué, jeudi, le Chef de gouvernement, Saad Dine El Otmani.

M. El Otmani a affirmé que "le gouvernement félicite Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste, et le peuple marocain pour cet exploit historique important et ce tournant positif" pour la question de l’intégrité territoriale de notre pays", a rapporté le ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d'un point de presse à l'issue du Conseil de gouvernement tenu par visioconférence.



Le Chef du Gouvernement a souligné que tous les membres du gouvernement saluent le contenu des communiqués du Cabinet Royal, qui ont informé l’opinion publique, le 10 décembre courant, de la décision historique des États-Unis de reconnaitre la souveraineté du Royaume sur son Sahara.



M. El Otmani a affirmé que "les membres du gouvernement se félicitent également des positions constantes du Maroc sur la cause palestinienne et la détermination du Royaume à poursuivre ses efforts pour trouver une solution juste et équitable à cette question".



Par ailleurs, le Chef du Gouvernement a assuré de "la mobilisation de toutes les composantes de l’Exécutif en vue de mettre en œuvre les décisions prises par le Royaume et de faire face à toutes les tentatives de sous-estimation, de dévaluation, de surenchère ou de diffamation que certains mènent contre ces réalisations, soulignant la mobilisation inconditionnelle du gouvernement derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste".



"La position de SM le Roi en faveur de la cause palestinienne est constante et immuable. C’est une position que le Souverain a hérité de Son père, feu Sa Majesté le Roi Hassan II", a ajouté M. El Otmani, notant que le communiqué du Cabinet Royal "a établi les fondements et les constantes du soutien du Royaume, roi, gouvernement et peuple, à la cause palestinienne".



Il a mis en avant "la nécessité de protéger ces acquis et de rester vigilant afin de les pérenniser et de renforcer la mobilisation nationale, ainsi que le resserrement des rangs derrière SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, au service de notre cher pays".



Le Chef du Gouvernement a précisé que "l’action diplomatique s’inscrit dans une logique intégrée, sans renonciation aux principes et aux constantes ancrés du Royaume".

MAP: 17/12/2020