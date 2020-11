Ministère de l'Education: budget prévisionnel de 76,2 MMDH en 2021

Le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaid Amzazi, a affirmé, mercredi à Rabat, que le budget prévisionnel de son département s'élève à 76,2 milliards de dirhams (MMDH) en 2021.

M. Amzazi, qui présentait le budget de son département au titre de l'année prochaine devant la Commission de l'enseignement et des affaires culturelles et sociales à la Chambre des Conseillers, a précisé que ce budget comprend des dépenses d'engagement de 4,3 MMDH.



Ledit budget, a-t-il poursuivi, est réparti sur le fonctionnement (65,49 MMDH) et l'investissement (6,43 MMDH). Dans le détail du budget de fonctionnement, qui a augmenté de 0,28% par rapport à 2020, les dépenses du personnel se sont élevées à 56,1 MMDH ( y compris 8,4MMDH des dépenses des cadres), alors que les dépenses en matériel et les dépenses diverses se sont chiffrées à 9,3 MMDH.



A cet égard, le ministre a relevé que les dépenses des cadres sont réparties sur l'éducation nationale (89,84%), l'enseignement supérieur et la recherche scientifique (67,29%) et la formation professionnelle (38,26%), précisant que son département compte 335.104 fonctionnaires.



Et de noter que le budget global du ministère est reparti sur l'éducation nationale à hauteur de 58,8 MMDH, sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique (12,66 MMDH) et la formation professionnelle (398,1 millions de dirhams).



En outre, M. Amzazi a mis l'accent sur la consolidation de la décentralisation, soulignant que le budget de l'administration centrale ne compte que 1,6% du budget global. Il a également fait savoir qu'au niveau du département de l'éducation nationale, les postes budgétaires qui seront créés durant l’année à venir s’élèvent à 17.344, dont 15.000 pour les académies régionales de l'éducation et la formation professionnelle (AREF). Le ministre a, par ailleurs, passé en revue les projets que le secteur de l’éducation nationale devrait poursuivre au cours de 2021 au niveau des différentes départements, notamment la généralisation de l’enseignement préscolaire, l'éducation des enfants en situation d'handicap, le développement du modèle pédagogique et l'utilisation de la technologie de l'information et de communication dans l'éducation.

(MAP-25/11/2020)