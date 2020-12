Ministre d'Etat belge: Le rôle du Maroc a toujours été crucial dans le processus de paix au Moyen Orient

Le rôle du Maroc a toujours été crucial dans le processus de paix au Moyen Orient et dans la défense des droits légitimes du peuple palestinien, a souligné lundi le député fédéral et ministre d’Etat belge, André Flahaut.

«Le rôle du Maroc a toujours été crucial et sa détermination sur cette question jamais prise en défaut », a affirmé M. Flahaut dans un communiqué.



«J’ai bon espoir que le Maroc continue, partout et en permanence, de favoriser, sur base des résolutions onusiennes, l’émergence de solutions respectueuses de toutes les parties, c’est-à-dire porteuses d’une paix juste et durable », a indiqué le ministre d’Etat belge.



«En toute amitié avec nos partenaires marocains, je note l’engagement formel pris par le Roi Mohammed VI à l’intention du président Mahmoud Abbas de ne jamais faillir dans la défense des droits légitimes du peuple palestinien», a souligné M. Flahaut.



Le député fédéral a relevé dans ce contexte, «l’impérieuse nécessité de continuer à soutenir le droit intangible des Palestiniens à vivre libres et en paix ; leur droit au respect et à la dignité», notant qu’«il est plus que jamais indispensable d’être à leurs côtés et de militer, comme hier, pour la reconnaissance de leur État ».

MAP: 14/12/2020