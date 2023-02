Ministre gabonaise déléguée aux AE : Le don de fertilisants remis par SM le Roi aux agriculteurs gabonais ne pourra que les soulager

Le don de 2000 tonnes de fertilisants, remis par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux agriculteurs gabonais, ne pourra que les soulager , a souligné, mercredi à Libreville, la ministre déléguée auprès du ministre gabonais des Affaires étrangères, Yolande Nyonda.

« Cet important don, qui matérialise une fois de plus l’excellence des relations entre le Royaume du Maroc et la République gabonaise, ne pourra que soulager les petits agriculteurs gabonais et nous en sommes gré », a indiqué Mme Nyonda dans une déclaration à la presse à l’issue de la remise de ce don.

Dans ce sillage, Mme Nyonda a fait savoir que le Gabon est engagé dans un programme d’autosuffisance et de réduction des importations alimentaires.

Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la sollicitude du Royaume du Maroc à l’égard des agriculteurs gabonais, notamment dans le contexte actuel, marqué par la crise alimentaire mondiale et les difficultés d’approvisionnement en engrais.

Conformément aux Très Hautes Instructions Royales, à la suite de cette opération, une action structurelle sera entreprise avec l’objectif de permettre aux agriculteurs de ce pays frère l’accès à des fertilisants de qualité, abordables et spécifiquement adaptés aux besoins des sols et cultures de la région.

