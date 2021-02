Ministre kényan: La coopération Sud-Sud prônée par SM le Roi, un exemple unique de l'engagement panafricain du Maroc

Le ministre kényan du tourisme et de la faune, Najib Balala a affirmé, lundi à Nairobi, que la coopération Sud-Sud prônée par SM le Roi Mohammed VI "est un exemple unique de l'engagement panafricain du Maroc".

Dans une entrevue par visioconférence avec l'ambassadeur du Maroc au Kenya, El Mokhtar Ghambou, le ministre kényan a souligné la place de choix et mis en avant le poids du Maroc en Afrique. "Depuis le retour du Maroc à l'Union africaine en 2017, l'Afrique est devenue plus forte et plus indépendante", a affirmé le responsable kényan qui a assuré le Maroc du plein soutien de son pays auprès des instances internationales, comme l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT).



"Notre soutien au Maroc est dicté par notre conviction que votre pays est le leader africain en matière du tourisme et dont l'expérience est indispensable pour le développement de ce secteur au Kenya en particulier et en Afrique de l'Est en général", a soutenu M. Balala.



Il a aussi mis en relief la stabilité politique dont jouit le Maroc, le développement de ses infrastructures ainsi que la bonne gouvernance, "autant d'atouts qui militent en faveur du développement du secteur du tourisme dans le Royaume".



"Je ne cesse de citer le Maroc comme référence, un pays qui reçoit 13 millions de touristes par an grâce à sa stabilité politique, son infrastructure développée, son dynamisme et sa bonne gouvernance", a souligné le ministre, qui a émis l'espoir de voir le Kenya bénéficier de l'expérience du Maroc en matière du tourisme, notamment culturel.



"Le tourisme culturel qui distingue le Maroc nous inspire à sauvegarder le notre au Kenya, surtout dans les comtés à forte population musulmane comme Mombasa, Malindi et Lamu", a affirmé M. Balala. Le ministre kényan a saisi cette occasion pour inviter les promoteurs touristiques marocains à venir investir au Kenya. "Mon département est prêt à accompagner tous les investisseurs marocains intéressés par le Kenya", a-t-il assuré.



Il a aussi invité l'agence Marchica Med à développer le tourisme sur l'océan indien à travers la côte kényane de Mombasa à Lamu.

MAP: 08/02/2021