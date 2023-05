Ministre saoudien : Le Maroc est un modèle en matière de tolérance et de modération

Le Maroc est un modèle de tolérance et de modération, a affirmé, jeudi à Casablanca, le ministre des Affaires islamiques et de la Prédication du Royaume d'Arabie saoudite, Cheikh Abdellatif Ben Abdulaziz Ben Abdurrahman Al Cheikh.

Intervenant lors d'un colloque scientifique sur les efforts consentis pour combattre l’extrémisme et promouvoir le juste-milieu et l’islam modéré, qu'il a co-présidé avec le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Taoufiq, le ministre saoudien a souligné la nécessité de barrer le chemin aux personnes ou parties aux intentions malveillantes qui cherchent à compromettre l’image réelle de l'Islam, qui est celle de la tolérance et de la modération.

“Le Maroc est une terre de savoir, de culture et de civilisation, et constitue un modèle de tolérance, de modération et de juste-milieu”, a dit M. Al Cheikh, qui intervenait à l’ouverture de ce colloque, appelant à “protéger ce bienfait et à barrer le chemin à ceux qui cherchent à porter atteinte à la religion de l’Islam, ou à semer la zizanie dans nos patries et parmi nos peuples”.

M. Al Cheikh a souligné que les oulémas du Maroc et de l’Arabie saoudite sont aujourd’hui à l'avant-scène de la lutte pour la protection de l’Islam “loin de toute forme d’extrémisme ou d’excès”.

Et le ministre saoudien d’appeler les érudits de l'Islam à s'acquitter de leur mission de propagation des valeurs nobles de cette religion, “sans considération aucune des différences politiques ou celles qui distinguent les écoles d’interprétation (madhahib)”, soulignant, à cet égard, la nécessité de multiplier ce genre de rencontres afin de servir les idéaux de l’Islam.

Le colloque, auquel prennent part des dizaines d’oulémas saoudiens et marocains, s’arrête sur plusieurs thématiques qui touchent aux moyens de déconstruire l’idéologie de l’extrémisme d’un point de vue aussi bien jurisprudentiel que sociologique et psychologique.

