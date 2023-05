M.Jazouli: Le Maroc est devenu une puissance économique régionale, sous la conduite éclairée de SM le Roi

Le Maroc est devenu une puissance économique régionale, dotée d'une économie moderne et hautement diversifiée, grâce à la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a souligné, lundi à Madrid, le ministre délégué en charge de l'Investissement, de la Convergence et de l'Evaluation des Politiques Publiques, Mohcine Jazouli.

Le Maroc, qui a développé des infrastructures de classe mondiale, a renforcé ses industries traditionnelles, notamment l'agro-industrie, le textile et le tourisme, en les rendant de plus en plus compétitives, mais a également créé des secteurs florissants, tels que l'automobile et l'aéronautique, a relevé M. Jazouli, à l'ouverture d'une rencontre d’affaires de haut niveau sous le thème '’Investir au Maroc pour une prospérité commune’’.



‘’Avec plus de 50 accords de libre-échange en place, le Maroc offre un accès à un marché de consommateurs de 2,5 milliards de personnes’’, a fait noter le ministre délégué, précisant que la main-d'œuvre jeune et talentueuse du Maroc est ‘’parfaitement formée pour répondre à la demande du marché du travail’’.



‘’Pionnier de la transition verte, le Maroc est fier d'être le premier producteur d'énergie renouvelable du continent africain’’, a ajouté M. Jazouli, lors de cette rencontre organisée par le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques Publiques (MICEPP), de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) et des Centres régionaux d’Investissements de Rabat-Salé-Kenitra, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Marrakech-Safi.



Situé au carrefour de la mer Méditerranée et de l'océan Atlantique, le Maroc évolue naturellement comme un ‘’centre d'investissement régional et sert de porte d'entrée à l'Afrique’’, a-t-il dit, notant que le Royaume entre dans ‘’une nouvelle phase de développement, en mettant l'accent sur l'attraction de l'investissement privé’’.



‘’Nos objectifs sont de parvenir à une croissance de meilleure qualité, de générer des opportunités d'emploi et de favoriser la création de richesses’’, a fait observer M. Jazouli, précisant que pour faciliter cette vision, le Maroc a récemment adopté une Charte d'investissement novatrice.



Cette nouvelle Charte, qui a déjà renforcé la gouvernance en matière d’investissements, améliorera encore le climat des affaires, facilitera les procédures d'investissement et apportera un soutien substantiel aux projets d'investissement, a-t-il détaillé, relevant que cette Charte ouvrira la voie à une croissance économique significative, qui sera à la fois durable et inclusive.



Dans ce sens, M. Jazouli a exhorté les opérateurs économiques espagnols à saisir cet élan et à s'y engager.



‘’Les relations politiques entre le Maroc et l’Espagne ont forgé des liens économiques solides’’, a indiqué le ministre délégué, rappelant que l'Espagne est à la fois le premier fournisseur et le premier client du Maroc, alors que le Royaume est le deuxième partenaire économique non européen et le premier partenaire africain de l'Espagne.



‘’Les échanges commerciaux entre nos deux pays ont atteint près de 20 milliards d'euros, ce qui représente un taux de croissance incroyable. Au cours des 20 dernières années, nous avons collectivement multiplié les échanges par 5 et nous devons veiller à ce que cette tendance reste solide’’, a-t-il précisé.



Cependant, a relevé M. Jazouli, il existe une marge de progression importante en termes d'investissement, rappelant que l'Espagne est actuellement le cinquième investisseur étranger au Maroc, avec des investissements atteignant modestement 200 millions d'euros l'année dernière.



‘’Si certains attribuent cette situation à une perception de concurrence entre nos pays, d'autres reconnaissent les atouts communs et la complémentarité qui existent entre le Maroc et l'Espagne’’, a-t-il poursuivi, se disant ‘’convaincu que notre partenariat présente une synergie remarquable’’.



A cet égard, M. Jazouli a estimé ‘’qu'il y a lieu d'approfondir notre coopération, en reconnaissant le potentiel d'alignement de nos chaînes de valeur et en capitalisant sur les synergies qui existent entre nos pays’’.



‘’De nombreuses opportunités commerciales attendent les deux pays, en particulier dans des secteurs tels que l'automobile, le textile et l'agro-industrie. Ces secteurs constituent un terrain fertile pour la collaboration et la croissance’’, a fait valoir le ministre délégué.



‘’L'horizon à venir regorge d'opportunités et en collaborant main dans la main, nous parviendrons sans aucun doute à une prospérité partagée’’, a conclu M. Jazouli.



Ce forum économique Maroc/Espagne se tient dans le sillage de la Réunion bilatérale de Haut Niveau (RHN), tenue à Rabat en février dernier, et de la Déclaration conjointe bilatérale établie suite à la rencontre entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, M. Pedro Sánchez, en avril 2022 à Rabat.



Réunissant près de 150 chefs d’entreprises marocains et espagnols, cette rencontre, organisée conjointement par le Conseil Economique Maroc - Espagne (CEMAES), la Confédération Générale des Entreprises au Maroc (CGEM), la Confédération espagnole des organisations entrepreneuriales (CEOE) et la Chambre de commerce espagnole, confirme la volonté des deux pays amis et voisins, unis par un partenariat historique et multidimensionnel, de renforcer leurs relations économiques.



Outre M. Jazouli, le forum d’affaires réunit notamment le ministre espagnol de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, Héctor Gomez, la Secrétaire d’Etat espagnole au Commerce, Xiana Méndez, l’Ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, l’Ambassadeur d'Espagne au Maroc, Ricardo Díez-Hochleitner, le président de la CGEM, Chakib Alj, le président de la CEOE, Antonio Garamendi, le président de la Chambre de Commerce espagnole, José Luis Bonet, le directeur général de l’AMDIE, Ali Seddiki, ainsi que plusieurs dirigeants des plus grandes entreprises marocaines et espagnoles.

MAP: 22/05/2023