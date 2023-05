M. Lekjaa : la dynamique positive du football national fruit de la vision stratégique de SM le Roi Mohammed VI

La dynamique positive que connait le football national est due principalement à la vision stratégique de SM le Roi Mohammed VI, a affirmé le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa.

Depuis plus de 10 ans, Sa Majesté le Roi a veillé sur le démarrage et le financement de l’Académie Mohammed VI de Football, qui a déjà commencé à porter ses fruits, à travers la présence de sept joueurs au sein de l’équipe nationale U17 lors de la CAN de la catégorie et d’autres éléments talentueux, a-t-il déclaré à la presse, à l’occasion de l’arrivée samedi à l’aéroport Rabat-Salé, de la délégation de la sélection marocaine U17.

La sélection marocaine A, qui a atteint les demi-finales du Mondial-2022 comptait en ses rangs quatre joueurs lauréats de l’Académie Mohammed VI de Football, a-t-il fait remarquer, notant que « cette action et dynamique s’inscrivent dans la vision stratégique et proactive de SM le Roi Mohammed VI dont nous cueillons les fruits aujourd’hui ».

“La sélection marocaine U17 a fait montre lors de cette CAN d’une grande combativité et de discipline tactique. Les joueurs ont été les meilleurs ambassadeurs d’une grande nation, dont la civilisation remonte à plus de 12 siècles et qui avance vers le progrès et le développement, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI”, a-t-il ajouté.

La sélection marocaine avait atteint la finale, perdue 2-1 face au Sénégal, après avoir battu au dernier carré le Mali aux tirs au but (6-5), alors que le Sénégal a éliminé le Burkina Faso.

Les quatre demi-finalistes du tournoi, en l’occurrence le Maroc, le Sénégal, le Burkina Faso et le Mali ont décroché leur billet pour la phase finale du Mondial 2023.

(map 21/05/2023)