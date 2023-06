Mme Benali: Bloomberg New Economy Gateway Africa: le Maroc a réussi son programme d'électrification

Le Maroc a réussi son programme d'électrification, a affirmé, mardi à Marrakech, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, dans le cadre de la conférence "Bloomberg New Economy Gateway Africa".

S'exprimant lors d'un panel initié sous le thème "Le potentiel de l'Afrique en énergie propre", la ministre a précisé que dans le cadre du programme d'électrification, le Maroc a fait de grands pas avec plus de 99,8% de la population électrifiée.



Quant au potentiel de l'Afrique en énergie propre, Mme Benali a fait savoir que ce contient dispose de grands atouts en termes d'énergies renouvelables, mettant en avant l'importance pour l'Afrique d'attirer des investissements dans ce domaine et d'assurer leur continuité, à travers un système de projets bancables et réalisables.



"L'Afrique souffre toujours d'un sous-investissement en énergie propre est toujours en retard sur le continent africain", a estimé la ministre, ajoutant, dans ce sens, que le continent a besoin aujourd'hui d'investissements capables de garantir à la population l'accès à l'énergie bas-coût et bas-carbone, à travers des solutions innovantes, des politiques claires, et aussi à travers des réformes réglementaires et juridiques. A cet égard, elle a appelé à exploiter le potentiel de l’Afrique en matière d’énergie solaire, et éolienne, notamment par la construction des réseaux électriques pour les distribuer, en vue de répondre à la demande croissante en matière d’énergie durable.



Mme Benali a, de même, mis en avant le rôle clé gaz naturel en matière de décarbonation de l'industrie et de substitution au fioul et à d’autres combustibles encore utilisés pour la production d’électricité, ainsi que dans les industries énergivores.



Il s'agit d'un élément essentiel de la stratégie de transition énergétique et de décarbonation du Maroc, a poursuivi la ministre, expliquant qu'il contribue à assurer une plus grande pénétration des énergies renouvelables intermittentes dans le réseau et à apporter plus de stabilité et d’efficacité au système électrique national. Par ailleurs, les panélistes ont indiqué que le gaz est d'une importance capitale pour soutenir la transition énergétique étant donné que les énergies renouvelables ont besoin d’une production d’énergie stable pour faire face à l’intermittence.



Ils ont également relevé que certains pays africains disposent de ressources naturelles qui soutiennent l’hydroélectricité, l’énergie éolienne ou solaire, et d’autres ont des combustibles fossiles, ce qui les aidera à réussir leur transition énergétique.



De même, les intervenants ont mes en avant l'importance de garantir l’énergie aux consommateurs et au secteur industriel quand il n’y a pas de soleil, ou de vent, rappelant les défis même dans les pays avancés où la production éolienne a diminué de 7 %.



La première édition africaine du Bloomberg New Economy est tenue sous le thème "Gateway Africa", à l'initiative du groupe de média Bloomberg, leader de l’information économique et financière, en partenariat avec l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE). Après une étape américaine et européenne, c’est le Maroc qui a été désigné pays hôte pour la déclinaison africaine de ce forum économique, fort de son positionnement de leader régional grâce à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

MAP: 13/06/2023