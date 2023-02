Mme Benyaich : Le Maroc offre un cadre moderne attractif et compétitif pour les investisseurs étrangers

Fort de ses réformes et sa stabilité politique et juridique, le Maroc offre un cadre moderne, clair, attractif et compétitif pour consolider sa place en tant que hub d'investissement privilégié, a souligné, mercredi à Madrid, l'ambassadeur du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich.

''Le contexte économique mondial actuel pose avec acuité la nécessité de restructurer les chaînes de valeur afin de donner à nos pays plus de sécurité et de souveraineté économique. La stabilité politique, la croissance économique durable et un cadre juridique complet et moderne font du Maroc une alternative idoine pour raccourcir les chaînes d'approvisionnement et réduire la dépendance vis-à-vis d’autres marchés'', a relevé Mme Benyaich, qui intervenait lors de la séance inaugurale de la 2ème édition de la Journée Internationale du Barreau des Avocats de Madrid, consacrée au Maroc.

Depuis la fin des années 1990, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Royaume du Maroc s'est engagé dans un processus dynamique de réformes politiques et économiques visant à stabiliser le cadre macroéconomique, à améliorer l'environnement des affaires, à renforcer la compétitivité de l'appareil productif du pays et à lancer des programmes ambitieux de développement des infrastructures et de stimulation des secteurs porteurs, a fait remarquer la diplomate.

La mise en œuvre de multiples stratégies sectorielles structurantes, dont les plans industriels, "Maroc Vert", "Halieutis", "Emergence" et le Plan "Solaire", ont permis de combler le déficit en infrastructures du pays et de moderniser le tissu industriel, dans le cadre d'une stratégie globale de développement dictée par l'intégration du pays dans l'économie mondiale, à travers une série d'accords commerciaux et de libre-échange, a ajouté Mme Benyaich.

La nouvelle génération de plans sectoriels tels que "Génération Green" pour l'agriculture, le Plan ferroviaire 2040, la Stratégie énergétique 2030, entre autres, visent à soutenir les ambitions du Nouveau Modèle de Développement et à assurer une croissance durable dans plusieurs secteurs stratégiques, a-t-elle soutenu.

En effet, a poursuivi Mme Benyaich, grâce à l'engagement ferme du Maroc en faveur de l'économie, Rabat et Madrid sont devenus un binôme économique qui contribue de manière significative au libre-échange international, regardant vers l'avenir avec de nombreuses ambitions.

''Les relations économiques et commerciales entre le Maroc et l'Espagne sont excellentes et n'ont cessé de se développer. En effet, le Royaume du Maroc est un pays clé pour l'internationalisation des entreprises espagnoles'', a indiqué l’ambassadeur, précisant que près de 800 entreprises espagnoles sont présentes au Maroc, opérant dans divers secteurs tels que l'automobile, le textile, l'énergie, l'agriculture, le tourisme, les transports et les énergies renouvelables.

Sur le plan commercial, l'Espagne est le premier partenaire du Maroc depuis 2012, avec des échanges commerciaux dépassant 18 milliards d'euros en 2022, le chiffre le plus élevé jamais enregistré, a-t-elle rappelé, notant que la moitié des exportations espagnoles vers le continent africain sont destinées au Maroc.

''Le Maroc et l’Espagne sont déterminés à approfondir ces relations exceptionnelles dans le but de parvenir à une intégration plus poussée et mutuellement bénéfique des chaînes de valeur, de stimuler le développement économique et le bien-être des citoyens, conformément à la reconfiguration du contexte géopolitique mondial'', a souligné Mme Benyaich.

Dans ce sens, la diplomate a relevé que les avocats et les cabinets d'avocats jouent un rôle clé dans la facilitation des échanges commerciaux entre les opérateurs économiques des deux pays, l'information et la diffusion d'informations sur le cadre juridique, ainsi que l'assistance juridique aux personnes physiques et morales en Espagne et au Maroc, faisant observer que ce rôle deviendra plus pertinent avec le développement de plus en plus important des affaires entre le Maroc et l'Espagne.

Pour sa part, le doyen du Barreau des Avocats de Madrid, Eugenio Ribon, a relevé que le Maroc est un ''partenaire stratégique'' pour l’Espagne, précisant que le Barreau des Avocats de Madrid entretient une ''relation étroite et historique avec différents barreaux marocains tels que les barreaux de Casablanca, Rabat et Tanger''.

''La dernière Réunion de Haut Niveau entre les deux pays, tenue récemment à Rabat, a confirmé que les relations avec le Maroc sont une priorité absolue pour l’Espagne'', a indiqué dans une déclaration , ajoutant que les relations entre les deux pays traversent une phase ''très positive'' sur les plans économique et juridique.

Ainsi, a-t-il relevé, l’objectif de cette journée est de renforcer davantage l’entente entre les deux pays et de préserver les liens de voisinage, d’amitié et de coopération.

Organisé par le Barreau des Avocats de Madrid, ce forum, organisé sous forme de tables rondes, met l'accent sur les opportunités et les défis présentés par le Maroc d'un point de vue juridique et commercial.

Les participants à cette Journée internationale, notamment des académiciens, chercheurs, juristes et économistes, analysent l’importance stratégique du Maroc comme un '’partenaire du présent et du futur’’ et les avantages offerts par le Royaume aux investisseurs étrangers.

(map 15/02/2023)