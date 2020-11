Mme Bouchareb: Le développement du monde rural érigé en priorité en matière d’aménagement du territoire et d’habitat

Le développement du monde rural est érigé en priorité en matière d’aménagement du territoire et d’habitat sur le plan national, a affirmé, dimanche à Zagora, la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Nouzha Bouchareb.

Le ministère œuvre actuellement pour l’élaboration d’un plan d’équité territoriale donnant la priorité au monde rural et ayant pour objet de relever les défis liés aux villes moyennes et surtout petites comme vitrines de cet espace territorial, a-t-elle expliqué lors d’une rencontre sur la relance du secteur de l'urbanisme et de la construction.



Mme Bouchareb a fait observer que ces villes ont besoins aujourd’hui du renforcement de leurs équipements et services, afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle et de répondre aux attentes et besoins de leurs habitants.



La nouvelle vision du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville en cours d’élaboration, en concertation avec les acteurs concernés, est fondée sur l’équité et l’égalité entre les milieux urbain et rural et tient compte des spécificités locales, a-t-elle poursuivi.



"La réalité des villages sera présente dans cette nouvelle vision, parce que nous voulons qu’elles constituent des cadres pour une vie meilleure, offrant à leurs habitants les conditions de stabilité et des opportunités d’investissement", a dit la ministre.



Mme Bouchareb a souligné, par ailleurs, que cette réunion intervient dans le cadre des efforts visant la préservation et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel du Royaume, dont les Ksour et les Kasbah.



La valorisation des Ksour et des Kasbah joue un rôle important en tant que levier favorisant la création d’emplois, la mise en œuvre de projets touristiques reflétant l’identité marocaine et la relance des activités des artisans affectés par la pandémie du nouveau Coronavirus, a précisé la ministre.



Par la même occasion, Mme Bouchareb a présenté un exposé sur les mesures prises par son département pour la promotion du secteur de l'habitat et de la construction face aux conséquences de la pandémie du Covid-19, portant notamment sur le soutien de l'offre, la demande et l'investissement, la promotion des postes d'emploi, ainsi que la facilité des procédures d'autorisation.



Pour sa part, le gouverneur de la province de Zagora, Fouad Hajji, a indiqué que Zagora, à l’instar des autres provinces du Maroc, connait la mise en œuvre de plusieurs projets de développement à même de contribuer à une véritable relance économique dans ses différentes communes territoriales.



Il a relevé que le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville a contribué à plusieurs de ces initiatives, à travers notamment son appui aux communes pour la généralisation et l’actualisation des documents d’urbanisme, ainsi que la mise en œuvre de projets de mise à niveau des quartiers sous-équipés de Zagora et Agdez.



M. Hajji a noté que Zagora, qui est une province à dominante rurale, possède des potentialités touristiques importantes et un patrimoine matériel et immatériel riche qui attire les touristes nationaux et étranger, notamment ses Ksour et Kasbah, notant que certains de ces bâtisses sont malheureusement à l’abandon.



Cette situation "nous impose à tous d’intensifier les efforts pour réhabiliter –ces sites- et garantir leur durabilité", a insisté le gouverneur, saluant les efforts déployés, dans ce cadre, par le ministère, à travers le programme de développement durable des Ksour et Kasbah.



Il a plaidé pour davantage de soutien aux communes de la province de Zagora, à travers des accords de partenariat visant la mise en valeur de ce patrimoine culturel national et le lancement de nouveaux projets de développement visant la mise à niveau des quartiers sous-équipés et des centres émergents et ce, en harmonie avec les objectifs de l’aménagement du territoire.

Lors de cette réunion, des exposés ont été présentés sur les interventions du ministère au niveau de la province de Zagora dans les domaines de renforcement et diversification de l’offre de logement, la résorption de l’habitat menaçant ruine et la mise à niveau urbaine.



Au terme de cette réunion, Mme Bouchareb s’est enquis des programmes de valorisation durable des ksour et kasbah et de mise à niveau des quartiers sous-équipés au niveau de la province de Zagora.



Elle a ainsi visité Ksar d’Amezrou (commune de Zagora) et Ksar de Tasarkat (commune de Tarnata) qui ont béneficié de projets de restauration et de valorisation, avec promotion des activités génératrices de revenus.



La ministre s’est enquis en outre du programme de mise à niveau des quartiers sous-équipés à Zagora, lancé en 2017 et doté d’une enveloppe budgétaire globale de 60 millions de Dirhams.

Ce programme concerne des projets réalisés dans plusieurs quartiers portant notamment sur l’aménagement d’espace verts et de places publiques, ainsi que la mise en place de revêtements bitumeux à des rues de la ville.



Les principaux objectifs recherchés sont l’amélioration des conditions de vie des habitants et l’intégration des quartiers sous-équipés dans le tissu urbain.



