Mme El Mansouri participe à la session spéciale ministérielle africaine sur l'urbanisation et le logement durables

La ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville a participé, jeudi par visio-conférence, aux travaux de la Session spéciale ministérielle africaine sur l’urbanisation et le logement durables, qui s’est tenue à Nairobi au Kenya en mode hybride.

Selon un communiqué du ministère, cette session est un événement important pour le Maroc qui figure parmi les 8 sur 54 pays africains ayant élaboré le Rapport pays sur la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain.



Cette session, organisée par ONU-Habitat, était une occasion pour préparer une position Africaine commune en matière d’urbanisation et de logement durables, en perspective de la Réunion de Haut Niveau sur le Nouvel Agenda Urbain (NAU) qui aura lieu à New York, le 28 Avril 2022, relève-t-on.



Elle constitue ainsi une plateforme pour partager les points de vue, les recommandations ainsi que les orientations des Etats membres par rapport au document de réflexion relatif à l’Examen Régional de la mise en œuvre du Rapport Quadriennal du Secrétaire général de l’ONU-Habitat.



La session ministérielle a été précédée par une rencontre des experts pour débattre des problématiques liées à l’urbanisme et au développement durable. Elle a été couronnée par l’adoption d’un document résumant les conclusions de ce processus de consultation régionale et traduisant les priorités pour la mise en œuvre du NAU en Afrique a été présenté et discuté.



Cette réunion offre une occasion unique aux pays de l’Afrique de tirer parti des acquis et des expériences des autres pays dans ces domaines, et constitue également une plateforme pour articuler l’urbanisation, en tant que programme de développement durable pour l’Afrique, en s’inscrivant dans les directives du Nouvel Agenda Urbain de l’Afrique 2063.



Pour le Royaume, cette réunion est une grande opportunité permettant de s’ouvrir davantage vers les pays partenaires de l’ONU-Habitat en offrant un cadre propice pour une meilleure collaboration, souligne le communiqué, rappelant que le Maroc, conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a toujours privilégié la coopération bilatérale et la coopération tripartite se présentant comme un outil innovant et porteur pour le transfert de l’expertise et du savoir-faire aux pays africains.

MAP: 15/04/2022