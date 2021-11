Mme Fettah Alaoui: Le PLF-2022, porteur d'un "véritable" souffle social

Le projet de loi de finances (PLF) au titre de l'exercice 2022 apporte un souffle social "clair" et convient aux engagements du gouvernement de construire un État social, a affirmé, vendredi à Rabat, la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui.

Intervenant en réponse à la discussion générale du PLF-2022 à la commission des finances et du développement économique à la Chambre des conseillers, la ministre a indiqué que les priorités et les dimensions de ce projet de loi sont en cohésion avec les objectifs et les contenus du programme gouvernemental et portent un souffle social "clair".

D'après elle, plus de 40% du total des dépenses prévues dans le PLF ont été consacrées aux secteurs de l'éducation et de la santé, qui se sont accaparés près de 54% du total des postes budgétaires créés. Mme Fettah Alaoui a également fait remarquer que la moitié de l'augmentation enregistrée de 10 MMDH au niveau des budgets d'investissements du budget total de l’État a été allouée à l'éducation et la santé, et l'autre moitié à l'emploi des jeunes et ce, dans le cadre des grands et petits chantiers.

La ministre est aussi revenue sur le programme "forsa" destiné aux jeunes désirant créer une entreprise et qui ont des difficultés à trouver des ressources complémentaires des crédits donnés par la banque dans le cadre du programme "Intelaka".

A cet égard, elle a précisé que le gouvernement a veillé aussi à la réussite de ce programme, en prenant toutes les mesures nécessaires en collaboration avec tous les partenaires nationaux et internationaux pour assurer le suivi, l'orientation et les formations nécessaires aux jeunes porteurs de projets dans toutes les étapes, en vue de renforcer les chances de réussite de ces projets et garantir leur pérennité. Pour leur part, les conseillers ont salué le recours à l'investissement public dans le PLF-2022 ainsi que les réformes fiscales visant les entreprises, et les programmes de la promotion des emplois des jeunes, ainsi que le grand chantier Royal de la protection sociale.

Ils ont aussi proposé d'adopter des mesures pour encourager la recherche scientifique, d'augmenter le budget alloué aux régions, de simplifier les procédures administratives pour encourager les investissements, et d'adopter un plan d'éducation national parallèle aux plans économique et social.

MAP 19/11/2021