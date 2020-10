Mme.Fettah Alaoui: Vers une relance plus sereine du secteur du tourisme

La ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui a relevé, mardi, la nécessité d'envisager une relance, la plus sereine possible, du secteur du tourisme dans le contexte difficile actuel.

Mettant en avant l'importance du secteur (7,1% du PIB national et plus de 70 milliards de recettes en devises), Mme Fettah Alaoui a indiqué, lors de sa participation à distance aux Tourism Marketing Days, que le secteur touristique a bénéficié d'un accompagnement important et significatif du gouvernement marocain.



"Nous espérions que cette relance arriverait post-crise pour que nous puissions réouvrir nos hôtels et nos villes", a-t-elle dit lors de cet événement tenu en semi-présentiel et initié par l'Office national marocain du Tourisme (ONMT), notant que le virus persiste et que la priorité reste la gestion de la crise sanitaire.



La ministre a, dans ce sens, rappelé que les protocoles sanitaires mis en place depuis le début de la crise ont fait leur preuve pendant des semaines et des mois et sont respectés par l'ensemble des hôteliers, relevant que "la gestion exemplaire de la crise sanitaire est un atout majeur dans lequel nous avons réussi jusqu'à présent mais dans lequel nous devons continuer à investir".



Au delà de ces mesures sanitaires et d'accompagnement sociales et financières, Mme Fettah Alaoui a précisé qu'il s'agit aujourd'hui d'accueillir de nouveau les touristes qui ont recommencé à voyager. "Les premiers touristes internationaux sont revenus depuis quelques semaines. Nos partenaires locaux et internationaux dans l'hôtellerie, les tours opérateurs mais aussi les transports aériens ont reconfirmé leur intérêt et leur fidélité à un long partenariat historique avec notre pays", a fait observer la ministre.



Les prémices d'un nouveau tourisme se dessinent. Un tourisme plus responsable, plus durable (de la nature et du bien être) mais également un tourisme plus digital plus moderne, a fait remarquer Mme.Fettah Alaoui.



En effet, c'est l'objet de l'étude internationale que l'ONMT a diligenté depuis le début de cette année, pour être certains d'être au rendez-vous des nouvelles attentes et requêtes des clients locaux mais également internationaux, a-t-elle relevé. "Les citoyens du monde ont encore envie de voyager. On ne sait pas à quel moment vont revoyager ou à quel rythme mais on sait qu'ils ont envie de revenir pour ceux qui nous connaissent déjà et d'autres ont envie de nous découvrir", a-t-elle poursuivi.



Elle a, à ce propos, recommandé à l'ensemble des opérateurs de s'inscrire dans ce projet ambitieux que représente "Welcome safely", ce nouveau label aux standards internationaux essentiels à appliquer dans la majorité des établissements hôteliers au Maroc vu le contexte concurrentiel du monde du tourisme. Tourism Marketing Days est un concept novateur réunissant l'ensemble des professionnels du tourisme autour des questions stratégiques du secteur, dans ce contexte inédit.



La seconde édition de cet événement B2B a adopté cette année un format particulier en semi-présentiel (une partie des intervenants présente en plateau, avec un public qui a assisté aux échanges et une autre partie a pris part à l’événement en vidéo conférence).



Dotée d’un programme riche, cette édition rassemble ainsi les décideurs et l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du secteur autour d’un mot d’ordre "Agir, Reconquérir, Maintenant!".



MAP:27/10/2020