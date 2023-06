M.Mezzour: L'industrie marocaine est en train de faire un "bond exceptionnel"

L'industrie marocaine est en train de réaliser un "bond exceptionnel", une "transformation fabuleuse" et surtout une "ambition sans fin", a affirmé, vendredi à Had Soualem, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Il s'agit d'un Maroc nouveau "qui se distingue dans tous les secteurs et les domaines au point d'accomplir des acquis et des réalisation que nombre de pays n'arrivent pas encore à réaliser y compris des pays dits industrialisés", a souligné M. Mezzour à l'occasion de la signature du Mémorandum d’Entente entre les ministère de la Santé et de la Protection Sociale et de l'Industrie et du commerce, DASSAULT Systèmes de l’Amérique du Nord, BAYLOR College Of Medicine, SOTHEMA et REGENLAB dans les domaines du développement galénique et des essais cliniques.



"C'est un réel plaisir de voir ce projet enfin réalisé. Nous sommes fiers des réalisations accomplies par le laboratoire marocain SOTHEMA", a-t-il dit, notant qu'Axess Pharma, filiale 100% de Sothema inauguré officiellement ce vendredi est une plateforme qui utilise les dernières technologies en les intégrant dans le développement spécifique de produits que peu de pays produisent à travers le monde pas seulement en Afrique.



Et de poursuivre que l'intégration en profondeur est un enjeu extrêmement important dans la nouvelle ère industrielle, notant que SM le Roi Mohammed VI ne cesse d'insister sur l'importance de la souveraineté dans ce domaine.



M. Mezzour a relevé que la souveraineté industrielle exige l'intégration en profondeur notamment dans l'industrie pharmaceutique, rappelant le "besoin de réduire notre dépendance vis-à-vis de certains produits et de saisir les bouleversement importants en termes d'accessibilité à la chimie de ces médicaments".



Signé par le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Khalid Ait Taleb, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, la PDG de la société Sothema Lamia Tazi, Dassault Systèmes (AMERICAS CORP,) représenté par Jean-Philippe Laguerre, le Baylor College of medicine (États-Unis, Texas) représenté par Sharmila Anandasabapathy et Regenlab (Suisse, Etas Unis) représenté par Antonino Turzi, ce partenariat intervient en application des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI relatives à l’accompagnement des chantiers de la généralisation de la protection sociale et de la couverture sanitaire universelle.



Ce mémorandum unique en son genre donnera naissance au premier écosystème à l’échelle africaine spécialisé dans le développement galénique (CDMO) et les essais cliniques (CRO) utilisant les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle dans le but d'accélérer l'innovation et le développement de médicaments dont les anti-cancéreux.

MAP: 23/06/2023