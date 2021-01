M.Rabbah: Le Maroc a lancé une série d'initiatives pour poursuivre le développement des énergies renouvelables après la pandémie de la Covid-19

Le Maroc a lancé une série d'initiatives pour poursuivre le développement des énergies renouvelables après la pandémie de la Covid-19, a affirmé lundi Aziz Rabbah, ministre de l'Energie, des Mines et de l'Environnement.

Intervenant lors des travaux de la 11e Assemblée de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) qui se tient par visioconférence, le ministre a fait remarquer qu'il n'y a pas eu d'effets significatifs de la pandémie sur le secteur des énergies renouvelables au Maroc, indiquant que les projets programmés se sont poursuivis, qu'ils s'agissent des projets éoliens, solaires ou hydroélectriques.



Les projets existants, en cours d'exploitation, ont contribué à répondre de manière concrète à la demande en énergie électrique, a-t-il soutenu au cours d’une session sur "La stratégie des énergies renouvelables après la pandémie de coronavirus".



Les nouveaux projets dans le domaine des énergies renouvelables incluent notamment la programmation d’une capacité supplémentaire de 3880 mégawatts issue de sources renouvelables pendant la période 2021-2024, ainsi qu’une autre capacité supplémentaire de 5400 mégawatts pour la période 2025-2030, en plus d'un programme intégré visant à soutenir l’ensemble des stations de dessalement comprenant des unités de production d'énergies renouvelables, a détaillé le responsable.



Ces projets, poursuit M. Rabbah, comprennent aussi un programme pour approvisionner les zones industrielles nationales en énergies renouvelables en vue de favoriser un tissu industriel national sans carbone et d’assurer sa compétitivité et le flux de sa production destinée l'exportation.



Il s’agit également de mettre en place une feuille de route pour le développement de nouveaux pôles d'énergies renouvelables, en plus d’une feuille de route nationale consacrée à l'énergie hydrogène, a-t-il fait savoir, notant que des études confirment que le Maroc dispose de qualifications importantes lui permettant d’attirer environ 4% du marché international de l'énergie hydrogène.



Ces programmes comprennent également l’initiation d’une feuille de route pour le développement de l'énergie des courants marins, qui devrait contribuer à diversifier les sources de production d'énergie propre, la programmation d'environ 5,8 milliards de dirhams d'investissements à l'horizon 2022 pour renforcer le réseau de stockage de l’électricité issue des projets d'énergies renouvelables (pour une capacité totale de 2600 mégawatts), ainsi que la création d’un centre de recherche et de développement dans le domaine des bâtiments verts, de l'efficacité énergétique et des smart grids.



Le ministre a souligné que le Royaume est à l'avant-garde des pays africains en termes d'élargissement des sources d'énergie renouvelables, domaine dans lequel il a accumulé une expérience importante, notamment en ce qui concerne le financement, le développement et la mise en œuvre des projets d'énergie renouvelable.



Le Royaume œuvre, dans le cadre de son choix stratégique, au renforcement et au développement des relations de coopération et de partenariat dans le domaine de l'énergie en général, et des énergies renouvelables en particulier, avec les pays africains amis en vue de parvenir à un développement continental durable et de remédier au retard en matière d’accès à l'électricité au niveau africain, a-t-il affirmé.



M. Rabbah a rappelé que SM le Roi Mohammed VI avait donné ses Hautes instructions pour réviser à la hausse les ambitions du Maroc en matière des énergies renouvelables qui jouent, aujourd’hui, un rôle pivot dans le développement de l'économie mondiale.



D’autre part, le ministre a abordé les progrès accomplis par le Royaume dans la transformation énergétique, avec notamment 99 projets d'énergies renouvelables achevés ou en phase de développement ou d'achèvement, pour un investissement total d'environ 103 milliards de dirhams, précisant qu’il existe au Maroc 34 entreprises, provenant de 12 pays, pour le développement des projets d'énergies renouvelables et environ 600 petites entreprises impliquées dans la commercialisation et l'installation des équipements liés aux énergies renouvelables.



La capacité totale des énergies renouvelables totalise actuellement 3700 mégawatts, soit une part de 35% dans le mixe électrique national, tandis que sa contribution à la satisfaction de la demande en énergie électrique s'est élevée à environ 20%, ce qui a favorisé une baisse du ratio de dépendance énergétique de 97,5% en 2009 à 90,5% actuellement, a-t-il ajouté.



En plus de sa participation aux réunions de l'IRENA, M. Rabbah prendra également part au Forum mondial sur "Le rôle du Moyen-Orient dans la transition énergétique", organisé dans le cadre de la Semaine du développement durable d'Abu Dhabi".



La 11e Assemblée générale de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables se tient au début de la Semaine du développement durable d'Abou Dhabi, qui sera ponctuée par de nombreux forums virtuels autour des énergies renouvelables.

MAP: 19/01/2021