Numérisation de la Justice : Mémorandum d'entente entre le ministère et l’Ordre des avocats de Nador

Le ministère de la Justice et l’Ordre des avocats de Nador ont signé, jeudi, un mémorandum d’entente pour la formation à l’utilisation des technologies numériques et la gestion de la plateforme d'échange électronique des

Ce mémorandum d’entente a été signé à la Maison de l’avocat de Nador par le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader, et le bâtonnier de Nador, Abdelkader El Benyahiati, en présence des membres de cet ordre et de responsables judiciaires.



Il s’agit de renforcer la coopération entre les deux parties, particulièrement en matière de formation des avocats à l'utilisation de cette plateforme, en vue de faciliter l'échange électronique des documents entre les avocats et les tribunaux en confirmant leur authenticité via une signature électronique.



La plateforme permet aussi d'archiver par voie électronique les dossiers des avocats, en leur permettant de les consulter à tout moment, dans le but d’atteindre l’objectif d'une justice simplifiée et efficace, à travers le recours à la technologie moderne.



Dans une déclaration à la MAP, M. Ben Abdelkader a mis en exergue l’importance des mémorandums d’entente signés par le ministère de la Justice avec les Ordres des avocats à travers le Maroc, en perspective d’une transition digitale des différents métiers et services du secteur de la Justice.



Il s’agit d’aider les avocats à intégrer les technologies numériques de communication et gérer la plateforme d’échange de l’avocat, qui fait partie de plusieurs applications et plateformes digitales développées par le département de la Justice dans le cadre du schéma directeur de la transformation numérique du secteur, a-t-il ajouté.



De son côté, M. El Benyahiati a souligné, dans une allocution à cette occasion, l’urgence de la transition vers une gestion digitale du secteur de la Justice, notamment à la lumière des circonstances liées à la pandémie de la Covid-19, estimant que cet objectif requiert la conjugaison des efforts de l’ensemble des intervenants pour assurer l’efficacité de ce secteur au profit des citoyens.



La cérémonie de signature a été suivie d’une rencontre de communication entre des responsables du ministère de la Justice et les membres de l’Ordre des avocats de Nador, axée sur la plateforme électronique des avocats et la stratégie de transformation numérique du secteur de la Justice.



Le ministre de la Justice a, par ailleurs, procédé, au siège de la Cour d’appel de Nador, à la remise de Wissams royaux à des cadres des services de greffe de la circonscription judiciaire de Nador, ainsi qu’à la présentation de nouveaux chefs des services de greffe au niveau de cette circonscription.



Cette cérémonie, tenue en présence notamment du gouverneur de la province de Nador, Ali Khalil, du premier président de la Cour d’Appel de Nador, du procureur général du Roi près cette cour et de responsables judiciaires et administratifs, a été également marquée par la présentation de la première promotion des femmes adoules au niveau de cette circonscription judiciaire.

MAP: 08/01/2021