OCI: Les ministres des AE saluent le rôle du Comité Al-Qods dans la protection de la ville sainte

Les ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) ont salué dimanche le rôle que joue le Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI, dans la protection des lieux saints de la ville d’Al-Qods Acharif.

Une résolution, rendue publique au terme d’une réunion virtuelle extraordinaire des ministres de l’OCI pour examiner les agressions perpétrées par les autorités israéliennes dans les territoires palestiniens occupés, en particulier à Al-Qods Acharif, indique que la réunion a “salué le rôle que joue la présidence du Comité Al-Qods dans la protection de la ville sainte et pour contrecarrer les mesures prises par les autorités d’occupation israéliennes dans le but de judaïser la ville sainte”.

Le Maroc a été représenté à cette réunion par une délégation conduite par la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, chargée des Marocains résidant à l’étranger, Nezha El Ouafi.

Cette délégation comprend aussi MM. Mohamed Akhrif, Directeur du Machrek, du Golfe et des Organisations arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères, et Abdellah Babah, adjoint du Représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l’OCI.

Dans cette résolution, l’OCI se dit préoccupée face à l’accélération de la politique israélienne d’occupation de la terre palestinienne, en particulier la menace d’évacuer par la force des centaines de familles palestiniennes de leurs maisons à Al Qods-Est, et a incombé à Israël l’entière responsabilité de la dégradation de la situation en raison de ses crimes systémiques contre le peuple palestinien.

L’OCI a également appelé la communauté internationale à honorer ses obligations communes et à prendre des mesures pour contraindre Israël à respecter son devoir d’autorité d’occupation, notamment en assurant la protection des Palestiniens.

MAP 16/05/2021