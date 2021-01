ONDE : une série d'initiatives pour accompagner, sensibiliser et promouvoir les droits de l'enfant en 2020 (Rapport)

L'Observatoire national des droits de l'enfant (ONDE) a mené plusieurs initiatives et actions pour "accompagner, sensibiliser et promouvoir" les droits de l'enfant tout au long de cette "année exceptionnelle" de 2020 et ce, en collaboration avec les différents partenaires institutionnels et non gouvernementaux, indique le rapport annuel de l'Observatoire. Ces différentes initiatives et actions, conduites avec ténacité sous la présidence effective de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem en dépit des contraintes liées à la crise sanitaire, se veulent une traduction du rôle de référent et de moteur dans les processus de sensibilisation, d'observation, de dialogue et d'impulsion de chantiers démonstratifs au niveau national qu'incarne l'ONDE, lit-on dans ce rapport 2020 de l'Observatoire.

Durant cette année, l'Observatoire a assuré le suivi et l'exécution des engagements pris par les différentes parties prenantes au pacte national pour l'enfance, signé devant SAR la Princesse Lalla Meryem en novembre 2019 à Marrakech, la diffusion des résultats de l'initiative "Rabat, ville protectrice de ses enfants" auprès des acteurs concernés aux niveaux local, national et continental.



L'ONDE a, en outre, mené des actions d'accompagnement des enfants durant la période de confinement et Covid-19, de mise en œuvre du programme national de lutte contre les abus sexuels et la violence, de renforcement et de digitalisation de la participation des enfants pendant la période de Covid-19, ainsi que des projets de partenariat.



Dans le contexte actuel, de plus en plus de questions se posent sur l'efficacité du système de protection des enfants et exigent une meilleure convergence des initiatives en faveur des plus vulnérables, constate le rapport. Ainsi, l'ONDE consolidera davantage le partenariat avec les acteurs du domaine pour accompagner les évolutions et améliorer les programmes d'intervention afin d'en assurer la qualité et permettra aux différents intervenants de mesurer la performance du secteur et d'en identifier les défaillances ainsi que les pistes d'amélioration à travers le système d'information en cours de conception par ses équipes, ajoute la même source.



Elle souligne que conformément aux misions qui lui sont dévolues depuis sa création en 1995, l'Observatoire national des droits de l'enfant poursuit, sous la présidence effective de SAR la Princesse Lalla Meryem, son rôle d'institution indépendante chargée du suivi de la mise en œuvre de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant par le Royaume du Maroc.

MAP: 08/01/2021