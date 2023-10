ONU: La République centrafricaine salue la dynamique de développement au Sahara marocain

La République centrafricaine a salué, à New York, la dynamique de développement socio-économique que connaît le Sahara marocain, à la faveur du nouveau modèle de développement lancé en 2015.

Intervenant devant les membres de la 4è commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, le représentant de la République centrafricaine s’est également félicité de l’ouverture de consulats généraux dans les villes de Laâyoune et Dakhla.



Il a, par ailleurs, exprimé le soutien de son pays aux efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel, Staffan de Mistura, visant la relance du processus politique sur la base des résolutions du Conseil de sécurité.



Il s’est félicité, à ce propos, de la récente visite de M. de Mistura au Sahara marocain en septembre dernier et de la pleine coopération du Maroc avec l’Envoyé personnel pour la relance du processus politique.



Le diplomate centrafricain a appelé, dans ce cadre, le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le "polisario" à reprendre le processus onusien des tables rondes en vue de parvenir à une solution politique réaliste et mutuellement acceptable à ce différend régional.



Il a de même salué l’attachement du Maroc au cessez-le-feu et sa pleine coopération avec la MINURSO.



Par la même occasion, l’intervenant a dénoncé le retrait unilatéral du “polisario” du cessez-le-feu, ainsi que les restrictions qu’il continue d’imposer sur la liberté de circulation et le ravitaillement de la MINURSO aux populations innocentes démunies, ce qui constitue, selon lui, "une violation grave du droit international humanitaire”.



Il a aussi appelé à une solution “urgente et appropriée” pour mettre fin aux “souffrances de ces populations impuissantes”.

MAP: 10/10/2023