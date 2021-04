Oriental : Un portefeuille de projets étoffé pour mettre en œuvre la réforme de l'éducation

L’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de l’Oriental est en train de concrétiser un portefeuille de projets ambitieux pour mettre en œuvre les dispositions de la loi-cadre 51.17 visant la réforme du système de l’éducation et de la formation.

La tenue récemment de la réunion de coordination régionale sur les projets stratégiques pour l’activation de la loi-cadre 51.17, présidée par le ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid Amzazi, a permis de faire le point sur les progrès réalisés et le programme d’action que compte mener l’AREF dans ce cadre pour la période 2021-2023.



Les projets prévus pour les trois années à venir sont d’une importance capitale pour promouvoir l’école marocaine et capitaliser sur les acquis réalisés, notamment une offre éducative solide, malgré l’immensité de la région, et des résultats distingués lors des examens des différents niveaux de certification, a relevé le directeur de l’AREF de l’Oriental, Mohamed Dib.



Le programme d’action régional doit permettre de valoriser les acquis et assurer leur durabilité et d’assurer la mise à niveau intégrée des établissements scolaires, afin de pouvoir se concentrer sur les volets éducatifs et la qualité de l’enseignement, lutter plus efficacement contre la déperdition scolaire et s’inscrire fortement dans la dynamique de développement de la région de l’Oriental, a-t-il souligné lors de cette réunion.



Le portefeuille de projets stratégiques pour la région, comportant un total de 18 groupes de projets, se répartit sur trois volets : l’équité et l’égalité des chances, la promotion de la qualité de l’éducation et de la formation et la gouvernance du système éducatif et la mobilisation.



Dans le premier volet, la promotion de l’enseignement préscolaire constitue un axe essentiel de la réforme. Le programme régional 2021-2023 entend l’enregistrement de près de 61.000 enfants pour atteindre un taux de généralisation du préscolaire de 74,5 pc, contre 65,4 pc actuellement. Pour cela, il sera procédé à la construction de 450 nouvelles unités, de manière à couvrir l’ensemble des établissements d’enseignement primaire public.



Concernant l’élargissement de l’offre scolaire, ce programme prévoit la création de 11 écoles primaires, 13 collèges et 10 lycées, en plus du parachèvement de la construction d’une école communautaire et agrandir les établissements scolaires avec un total de 326 salles de cours supplémentaires.



Le programme régional accorde également une grande importance au développement du système d’aide sociale, avec en projet la création de 16 nouveaux internats pour s’ajouter aux 104 existants, la distribution de bourses à plus de 20.000 bénéficiaires, le déploiement de l’initiative royale «Un million de cartables pour toucher près de 300.000 élèves et de la restauration scolaire au bénéfice de 120.000 élèves, en plus de l’élargissement du programme Tayssir de soutien à la scolarité auprès de 154.000 bénéficiaires.



Un autre volet important porté par la réforme consiste en la promotion de l’éducation intégrante au profit des élèves à besoins spécifiques ou en situation particulière. A cet égard, le programme régional 2021-2023 s’assigne pour objectif de faire de 512 écoles des établissements intégrants, alors que le nombre d’établissements disposant de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.



Sur le plan de la mise à niveau intégrée des établissements d’éducation et de formation, l’AREF de l’Oriental, qui a déjà déclaré trois de ses directions provinciales sans classes préfabriquées grâce à l’élimination de 2.400 salles de préfabriqué, entend se débarrasser de l’ensemble de ce type de construction sur l’ensemble du territoire de la région à l’horizon 2023, à condition que les partenaires tiennent leurs engagements dans ce sens.



A cet égard, il sera procédé au remplacement de 503 salles de cours actuellement en préfabriqué au titre de 2021, en plus de la réhabilitation et la mise à niveau de 306 établissements et 30 internats.



Pour le volet de la promotion de la qualité de l’éducation et de la formation, l’AREF de l’Oriental compte, à l’instar des autres académies, développer le modèle pédagogique, renouveler les métiers de l’éducation et de la formation, promouvoir la vie scolaire et le sport scolaire et renforcer l’utilisation des TIC, entre autres projets.



Un intérêt particulier est aussi accordé au volet de promotion de la gouvernance du système de l’éducation et de la formation, à travers notamment l’amélioration de la gestion des ressources humaines, le renforcement de la mobilisation autour de l’école marocaine et le développement du système d’information de l’éducation et de la formation.



A noter qu’un budget d’environ 1,64 milliard de dirhams (MMDH) est destiné à l’AREF de l’Oriental pour la mise en œuvre du programme d’action au titre de l’année 2021, dont plus de 707 millions de dirhams (MDH) consacrés à l’investissement, contre 313 MDH de frais de gestion et 626 MDH de dépenses du personnel.

MAP: 04/04/2021