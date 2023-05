Ouverture à Ankara de la 61ème Assemblée de l'OCEMN avec la participation de M. Talbi El Alami

Les travaux de la 61ème Assemblée parlementaire de l'Organisation de coopération économique de la mer noire (OCEMN) ont débuté, jeudi à Ankara en Turquie, avec la participation du président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami, qui préside également l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée.

Cet événement de deux jours (4-5 mai) planchera sur les perspectives et les défis de l'OCEMN, qui célèbre cette année son 30ème anniversaire, ainsi que sur le rôle des institutions législatives nationales dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement économique.



A cette occasion, M. Talbi El Alami aura des entretiens avec des présidents de parlements des pays participants, axés sur les moyens de renforcer les relations parlementaires bilatérales et multilatérales et l'échange d'expériences et d'expertise, le Maroc étant considéré comme un modèle régional en termes notamment de sécurité, de stabilité et de résolution pacifique des conflits. Cette 61ème Assemblée parlementaire de l'OCEMN est marquée par la participation des présidents des parlements de six pays riverains de la mer Noire, à savoir la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie, l'Ukraine, la Géorgie et la Russie, outre l'Albanie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Grèce, la Moldavie et la Serbie.



L'Assemblée parlementaire de l'Organisation de coopération économique de la mer Noire a été créée en 1993 à Istanbul dans le but de promouvoir la coopération économique, politique et culturelle entre les peuples de la région de la mer noire.

MAP: 04/05/2023