Ouverture à Marrakech des travaux de la 6ème édition du Forum de coopération Russie-Monde arabe

Les travaux de la 6ème édition du Forum de coopération Russie-Monde arabe se sont ouverts mercredi à Marrakech.

Cette réunion, de nature régionale, qui se tient au niveau des ministres des Affaires étrangères, est présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita.



Prennent part à cette réunion, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, le secrétaire général adjoint de la Ligue Arabe, Houssam Zaki et les délégations ministérielles des États arabes participants.



Le Maroc a été désigné pour abriter cette édition du Forum lors de la précédente édition tenue en avril 2019 à Moscou.



Il a été convenu que cette édition se tient sous format d'une Troïka élargie composée du Secrétaire général de la Ligue Arabe, des trois membres de la Troïka ministérielle arabe et de la Présidence du Sommet arabe.



Cette édition examine les questions de coopération entre la Russie et le Monde arabe et ce, conformément aux pratiques en vigueur.



L’importance de ce Forum s’est renforcée au cours des dernières années en tant que plateforme d’échange des points de vue et de coordination des positions au sujet des différentes questions sur les plans régional et international, en prenant en considération les intérêts et les priorités liant les parties arabe et russe dans les domaines politique, économique et commercial.

MAP: 20/12/2023