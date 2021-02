Partenariat académique UIR-IHECS: vers la création d'un hub africain Communication et médias à partir de Rabat

L’Université internationale de Rabat (UIR) et l'Institut des hautes études des communications sociales (IHECS) veulent, à travers leur partenariat académique en communication et médias, créer ensemble au Maroc un hub africain à partir de Rabat, a souligné vendredi à Rabat le délégué général Wallonie-Bruxelles au Maroc, Motonobu Kasajima.

L'offre procurée par ce partenariat de formation dans les métiers de média et de communication "va s'adresser à un public marocain mais aussi à un public africain, puisque l'UIR et l'IHECS veulent ensemble créer ici un hub africain à partir de Rabat", a déclaré M. Kasajima à la MAP lors de la cérémonie de signature de deux conventions de partenariat entre les deux institutions organisée à la résidence Walonie-Bruxelles.



Cette signature est l'étape supplémentaire d'une longue collaboration historique entre la Belgique francophone et le Maroc dans le milieu des médias à la fois les chaines publiques de télévision et de radio, la presse écrite ainsi qu'à travers des échanges d'étudiants et des stages dans les deux sens, a-t-il ajouté.



Pour sa part le président de l'UIR, Noureddine Mouaddib a expliqué, dans une déclaration à la presse, que la mise en place d'un partenariat stratégique avec l'IHECS de Bruxelles, portant sur une formation dans les métiers des médias et de la communication, offre deux programmes : le premier en formation initiale démarrée en septembre dernier et le deuxième en formation continue. Cette formation mixte, à la fois en ligne et présentielle, ne sera pas uniquement offerte au niveau national mais aussi à des candidats africains, a poursuivi M. Mouaddib notant que ce partenariat s'inscrit dans le cadre du développement de l'UIR 2030.



De son côté, Jean-François Raskin, administrateur général de l'IHECS a indiqué à la MAP que l'UIR a souhaité créer "IHECS Afrique" au sein de l'UIR qui se veut être un pôle d'excellence pour le continent africain en matière de communication et médias.



L'UIR et l'IHECS partagent les mêmes valeurs, la même ambition pour leurs étudiants et le même souhait d'avoir une formation qui se base sur "un fondement théorique très solide vers une meilleure employabilité", a ajouté M. Raskin notant que le monde de la communication et du journalisme est en train de changer et "nous devons veiller à être le plus en adéquation possible avec ses exigences". La première convention de partenariat portant sur la formation initiale a été signée par M. Raskin et M. Mouaddib alors que la seconde convention, qui concerne la formation continue, a été signée par M. Raskin et le vice président exécutif exécutif de l'UIR, M. Mohamed Abdellaoui Maân. Ce partenariat donne lieu, parmi d'autres actions, à l'ouverture en commun d'un programme intégré Licence et Masters en "Communication et Médias" pour la rentrée universitaire 2020-2021 au sein de l'UIR avec la possibilité d'effectuer une mobilité chez le partenaire belge à l'IHECS, ainsi qu'un parcours en formation continue.



Organisé sur deux cycles, une licence de trois années d'études et un master sur deux ans, le programme des enseignements a été conçu dans un objectif de spécialisation progressive des étudiants dans les domaines de publicité, de relations publiques et de journalisme.



Il formera des profils polyvalents pouvant assurer des fonctions, notamment celles de cadre en communication institutionnelle, de spécialiste en communication de crise, en relations partenariales ou en journalisme ainsi que d'attaché de presse.

MAP: 05/02/2021