Plusieurs ambassadeurs accrédités au Maroc visitent le siège du BCIJ

Plusieurs ambassadeurs accrédités au Maroc ont effectué, jeudi, une visite au siège du Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la Surveillance du territoire (DGST), une occasion pour ces diplomates de s’informer des efforts déployés par le Maroc en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’ouverture des organes sécuritaires sur leur environnement ainsi que dans le cadre de la politique de transparence menée par l'appareil sécuritaire marocain, dont les actions et les réalisations sont désormais reconnues sur le plan international plus particulièrement en matière de lutte contre le terrorisme.



Ainsi, une vingtaine de diplomates représentant des pays dans les quatre coins du monde, dont certains étaient accompagnés par leurs magistrats de liaison et responsables de lutte contre le terrorisme, ont eu l’occasion de prendre connaissance des différentes activités du BCIJ et de son rôle dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé et l'éradication des racines du mal.



Un accent particulier a été mis, à cette occasion, sur les avancées réalisées par le Maroc dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, ainsi que sur l’importance de la coopération sécuritaire du Maroc avec le reste du monde.



La délégation des ambassadeurs, conduite par la Fondation diplomatique, a rencontré à cette occasion le directeur du BCIJ, M. Cherkaoui Habboub. Les différentes interventions, dans ce cadre, ont mis l'accent sur les enjeux sécuritaires dans plusieurs régions du monde particulièrement au Sahel, soulignant la nécessité de renforcer davantage la coopération en matière de lutte contre le terrorisme notamment dans cette région africaine.



Les diplomates ont saisi l’occasion de la visite du BCIJ pour mettre l’accent, dans des déclarations à la presse, sur l’importance de la coopération sécuritaire en matière de lutte contre le terrorisme et le rôle du Maroc dans ce cadre. Un rôle mondialement reconnu, ont-ils précisé.



Les organes sécuritaires marocains disposent de la force et de la capacité requises pour non seulement garantir et préserver la sécurité des Marocains, mais aussi pour coopérer avec les autres pays dans le domaine sécuritaire, a souligné, pour sa part, le président de la Fondation Diplomatique, M. Abdelati Habek.



Il a cité, dans ce cadre, le démantèlement de plusieurs cellules terroristes dans des pays étrangers et ce grâce à la coopération des services sécuritaires marocains, une coopération qui se fait dans le respect total des conventions et traités internationaux auxquels adhère pleinement le Maroc.



A l'issue de cette visite, M. Cherkaoui Habboub a reçu de la Fondation un trophée et une lettre de remerciement destinés au directeur général de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et de la Direction de la surveillance du territoire national (DGST), M. Abdellatif Hammouchi, en reconnaissance aux efforts déployés par le Maroc dans le domaine sécuritaire.



La délégation des diplomates qui ont visité le siège du BCIJ se composait des ambassadeurs du Cameroun, du Tchad, de l’Égypte, de la Russie, de l’Arabie Saoudite, du Japon, des Émirats Arabes Unis, de l’Australie, du Rwanda, du Nigeria, de la Belgique, de la Tunisie, du Portugal, de l’Ukraine, du Royaume-Uni, de la Mauritanie, du Kazakhstan et de la Corée du Sud, ainsi que les chargés d’Affaires des États-Unis d’Amérique, de la Libye, du Canada et de l’Espagne.

(MAP-05/08/2021)