Préfecture Skhirat-Témara : Renforcement de l'offre sanitaire par l'inauguration de deux nouveaux projets

L'offre de santé dans la préfecture de Skhirat-Témara a été renforcée par l'inauguration du Centre d'hémodialyse de Témara, qui a été reconstruit et équipé, et du Centre de santé rural de niveau 2 au niveau de la commune "Al-Sabah".

Ces deux projets, inaugurés vendredi par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, en présence du wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, de la présidente du conseil provincial, des représentants des autorités locales et des élus, interviennent en application des Hautes Directives Royales visant la réforme et la réhabilitation profondes du secteur de la santé pour répondre au rythme des chantiers de généralisation de la protection sociale, et dans le cadre de la restructuration du système national de santé.



L'inauguration de ces deux projets s'inscrit aussi dans le cadre du renforcement de l'offre de santé au niveau de la région Rabat-Salé-Kénitra, notamment la préfecture de Skhirat-Témara qui connaît une croissance démographique, outre le fait de rapprocher les services de santé des citoyens et de leur assurer un accès équitable à des services de santé de qualité.



Le Centre d'hémodialyse de Témara a été entièrement reconstruit et équipé pour offrir une capacité clinique de 32 lits. Cette rénovation a permis de remplacer l'ancien Centre de dialyse de Témara "Al Massira 1" qui disposait de 11 générateurs seulement.



En plus de parrainer et de fournir des services médicaux et de traitement aux patients souffrant d'insuffisance rénale dans la région, cette initiative s'inscrit dans la politique adoptée par le ministère de la Santé et de la Protection sociale visant à atteindre l'objectif zéro attente des malades dans tous les centres d'hémodialyse des différentes régions et provinces du Royaume.



Edifié grâce à un partenariat entre le ministère et l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), ce Centre s'étend sur une superficie totale de près de 935 M2, dont 400 M2 couverts, avec un coût de construction et d'équipement de près de 13,74 millions de dirhams (MDH), avec la contribution du conseil provincial.



Il est doté d'un personnel médical et infirmier hautement qualifié qui sera responsable des prestations de services aux patients inscrits.



En ce qui concerne le Centre de santé rural de niveau 2 dans la commune "Al-Sabah" (préfecture de Skhirat-Témara), il a été construit sur une superficie totale de 496 M2, dont 305 M2 couverts, avec un budget total d'environ 3,14 MDH, y compris la construction et l'équipement, dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale, l'INDH et le Fonds de Développement Rural.



Cet établissement sanitaire vise à rapprocher les services de santé de la population de la commune "Al-Sabah", qui compte plus de 15.000 habitants, à améliorer et à faciliter l'accès des citoyens et résidents de la région aux soins de santé de base et services, leur épargnant ainsi la peine du déplacement et les coûts de transport vers d'autres Centres de santé ou hospitaliers.



Un personnel médical et infirmier fournira des services comprenant des examens médicaux généraux et des soins infirmiers.



Dans une déclaration à la presse, M. Ait Taleb a indiqué que le centre d'hémodialyse de Témara est doté d'une capacité de 120 séances par semaine au profit des bénéficiaires, tout en saluant les efforts et l'accompagnement des autorités locales et des élus ainsi que l'INDH qui a contribué à la réalisation de ce projet.



Il a aussi noté que plusieurs facilités sont offertes aux citoyens qui bénéficient du transport de leurs domiciles vers cette structure sanitaire, dans le cadre du soutien social et du renforcement de la politique de proximité.



S'agissant du centre de santé rural dans la commune "Al-Sabah", le ministre a expliqué qu'il est doté d'un système informatique et digital, ajoutant que sa réalisation s'inscrit dans le cadre des réformes que connaît le secteur de la santé dans son ensemble.

MAP: 03/03/2023