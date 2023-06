Président de la Knesset: Israël devrait reconnaître la marocanité du Sahara

Le président du Parlement israélien, la Knesset, Amir Ohana, a affirmé, jeudi à Rabat, que l'Etat d’Israël devrait aller de l’avant pour la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

"Je l’ai dit avant et je le redis maintenant, en tant que président de la Knesset, très clairement: Israël devrait aller de l’avant vers cet objectif de reconnaissance de la marocanité du Sahara, tout comme notre allié le plus proche, les Etats-Unis d’Amérique", a déclaré à la presse M. Ohana, à l'issue d’un entretien avec le président de la Chambre des représentants Rachid Talbi Alami.



Il a rappelé qu’en tant que “descendant de cette terre bénie, je suis profondément conscient de l’importance de la reconnaissance de la marocanité du Sahara”.



“Ce n’est pas seulement moi qui le dit, je crois que l’Histoire le dit aussi”, a souligné le président de la Knesset.



M. Ohana a, par ailleurs, plaidé pour le renforcement des relations entre le Maroc et Israël, notamment dans les domaines de l’agriculture, du tourisme, de la sécurité, de la préservation des ressources hydriques et de la désalinisation de l’eau de mer.

MAP: 08/06/2023