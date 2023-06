Président de l'UIP : Marrakech, un symbole de tolérance et de vivre-ensemble

Marrakech, qui abrite, du 13 au 15 courant, la Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel, est une "ville où la tolérance et le vivre-ensemble ont toujours régné", a affirmé, mardi, le Président de l'Union interparlementaire (UIP), Duarte Pacheco.

Dans une déclaration , M. Pacheco a estimé que "Marrakech est le meilleur endroit pour regrouper des décideurs politiques, des diplomates, des parlementaires et des acteurs de la société civile dans le cadre de cette conférence" placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI. Dans cette même veine, le Secrétaire général de l’UIP, Martin Chungong, a déclaré que le Maroc est "un pays d'accueil et de générosité" qui a permis à de nombreuses communautés de trouver refuge et de vivre de façon "pacifique et paisible".

Dans une déclaration , M. Chungong, a salué le message adressé par SM le Roi aux participants de la Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel qui "a insisté sur le dialogue interreligieux comme facteur de paix”.

Le SG a estimé que la Conférence internationale est à même de promouvoir le vivre-ensemble et l’harmonie parmi les différentes communautés en réunissant pour la première fois des parlementaires et des représentants de toutes les confessions religieuses et de la société civile. Organisé par l'UIP avec le Parlement du Maroc, en partenariat avec "Religions for Peace" et avec le soutien de l'Alliance des civilisations de l'ONU et de la Rabita Mohammadia des Ouléma, ce conclave connaît la participation de parlementaires, de chefs religieux, de représentants de la société civile qui vont engager un dialogue constructif et échanger sur les meilleures pratiques pour résoudre les principaux problèmes entravant la coexistence durable.

Cette conférence internationale, initiée sous le thème "dialogue interconfessionnel : collaborer pour notre avenir commun", reflète les rôles importants et multiples joués par l'institution législative nationale, qui s'inspire de l'histoire millénaire du Royaume, riche en épisodes phares et exemples forts de tolérance religieuse et de coexistence.

