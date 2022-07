Programme Forsa: Les financements octroyés aux bénéficiaires à partir d’août prochain

Le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a indiqué, jeudi à Rabat, que les financements destinés aux bénéficiaires du programme “Forsa” seront octroyés à partir du mois d’août prochain.

Réagissant aux questions des journalistes lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, M. Baitas a fait état du traitement d’un total de 160.000 demandes via le centre des relations clients Forsa, notant que les demandes incomplètes bénéficieront d’un accompagnement pour les intégrer dans le programme, dans les plus brefs délais.

Rappelant que Forsa a parcouru toutes les principales étapes, achevées par la généralisation des commissions de sélection régionales à l’ensemble des régions du Maroc, le ministre a affirmé que la création de ces commissions constitue la dernière étape avant l’accès effectif à ce programme à travers la formation.

Le programme Forsa atteindra sa vitesse de croisière fin juillet courant à travers la tenue des réunions des commissions régionales de sélection qui permettront le traitement d’environ 2.000 dossiers par semaine, a fait observer M. Baitas.

En parallèle avec ces réunions, l’étape des entretiens individuels qui permet aux porteurs de projets de défendre leurs idées devant les experts, sera accélérée, a-t-il ajouté, faisant remarquer que “plus de 5.900 entretiens ont eu lieu à date d’aujourd’hui”.

Le gouvernement a lancé, en mars, le programme “FORSA”, qui s’adresse à toutes les personnes âgées de plus de 18 ans porteuses d’idées ou de projets d’entrepreneuriat, compte tenu des difficultés d’accès des jeunes aux sources de financement et des contraintes que subissent les toutes petites entreprises, et eu égard aux effets de la crise du nouveau coronavirus (covid-19) sur l’économie nationale.

Ledit programme, qui vient en réponse aux Hautes Orientations Royales pour la promotion de l’investissement et de l’emploi, particulièrement parmi les jeunes, se verra consacrer une enveloppe budgétaire de 1,25 milliard de dirhams (MMDH) au titre de l’année 2022 et ciblera l’accompagnement de 10.000 porteurs de projets incluant tous les secteurs de l’économie, tout en assurant les principes d’équité régionale et de genre.

Le dispositif de financement prévu au profit des bénéficiaires consiste en un prêt d’honneur d’un montant maximal de 100.000 dirhams, dont une subvention pouvant atteindre 10.000 dirhams. Tous les secteurs d’activité sont éligibles et la durée maximale du remboursement du prêt est de 10 ans avec un différé de 2 ans.

(map 07/07/2022)