Prolongation, jusqu'au 7 mai, du délai de dépôt des candidatures pour bénéficier des subventions de projets dans le domaine des arts plastiques et visuels

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -département de la Culture-, a annoncé, jeudi, la prolongation jusqu'au 7 mai du délai de dépôt des candidatures pour bénéficier des subventions de projets culturels et artistiques dans les domaines des arts plastiques et visuels, de la musique, des chansons et de la chorégraphie au titre de 2023.

Le ministère indique dans un communiqué que ce délai, initialement fixé au 30 avril, a été prolongé en réponse à la volonté de plusieurs prestataires, dont des artistes, des chefs d’entreprises culturelles et des associations civiles, de déposer leurs candidatures.



Cette subvention intéresse la production musicale et de la chanson, la promotion et la distribution du produit musical et des chansons, la participation aux festivals internationaux de musique, les résidences artistiques, les arts du spectacle et chorégraphiques, les résidences artistiques dans le domaine des arts plastiques et visuels, l'organisation d'expositions et de salons spécialisés dans les arts plastiques et visuels, la créativité visuelle et l'achat d'œuvres d'art, selon le ministère.



Les candidatures doivent être déposées obligatoirement et exclusivement par voie électronique à travers la plateforme dédiée "http://daam.minculture.gov.ma", précise le ministère.

MAP: 27/04/2023