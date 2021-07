Protection des données personnelles : signature d’une convention de partenariat entre la CNDP, l’OCP et l’UM6P

La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP), l'OCP et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ont procédé, lundi à Benguérir, à la signature d'une convention de partenariat pour le déploiement des programmes Data-Tika sur la protection des données à caractère personnel.

Signée par M. Omar Seghrouchni, Président de la CNDP, M. Hicham El Habti, Président de l’UM6P et M. Adil Ousti, Head of Digital Factory de l’OCP, cette convention vise à faire adhérer l’OCP et l’UM6P aux programmes Data-Tika mis en place l’année dernière par la CNDP pour la protection des données à caractère personnel dans le but de protéger le citoyen marocain au sein de l’écosystème numérique.



"Cette convention tripartite a pour objectif le déploiement des programmes Data-Tika, qui visent à favoriser la confiance dans la manipulation de la data numérique, en particulier à caractère personnel", a expliqué M. Omar Seghrouchni, Président de la CNDP, dans une déclaration à la presse.



Dans ce sens, M. Seghrouchni a relevé que "la protection des données ne doit pas être perçu comme un frein à l’évolution, mais plutôt comme un élément qui accompagne le développement du digital pour aller vers un digital responsable, un digital qui s’inscrit dans une dynamique sociétale pour faire de notre pays un exemple en la matière".



De son côté, M. El Habti a souligné que ce partenariat permettra le renforcement de la conformité à la loi n° 09-08, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, et un renforcement mutuel des capacités entre la CNDP et l’UM6P à travers notamment la recherche et le développement (R&D), la formation et le perfectionnement des compétences nationales au profit des domaines de la protection des données à caractère personnel (en particulier la formation de Data Protection Officer -DPO).



Pour sa part, M. Adil Ousti a indiqué que l’OCP est "heureuse de contribuer aux efforts visant la protection des données à caractère personnel, qui constituent un élément important dans la transformation digitale, pour assurer le respect des droits des utilisateurs et des citoyens".



"Nous comptons beaucoup sur la collaboration avec la CNDP pour former nos équipes, assurer la conformité à la loi n° 09-08, mais aussi nourrir la réflexion autour des futurs développements possibles du cadre réglementaire, qui nous permettrait d’intégrer des nouveautés en termes de technologies et des nouveaux usages", a-t-il ajouté.



Cette convention permettra plus largement à l’OCP de renforcer ses capacités sur des problématiques axées autour de thématiques telles que la classification de la data, la smart agriculture, l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD), la recherche scientifique ou encore, l’intelligence artificielle (IA).



Les programmes Data-Tika, fidèles à une vision collaborative depuis leur mise en place et auxquels ont adhéré différentes entreprises, institutions publiques, associations et ONGs nationales, d’autres axes de collaboration porteront sur l’appui mutuel entre la CNDP, l’OCP et l’UM6P en termes d’expertise et de conseil, et de transmission du savoir.



Le Data Center, infrastructure de pointe au cœur de l’Ecosystème UM6P dédiée à la transformation digitale et abritant le plus puissant Super Calculateur d’Afrique, bénéficiera de l’appui de la CNDP à travers une approche DPaaS (Data Protection as a Service) pour la mise en conformité de ce dernier.



D’un autre côté, cette collaboration tripartite permettra à ce chantier national de haute importance de s’appuyer sur les ressources, talents et infrastructures de l’écosystème UM6P constitué en plus du Data Center, de plusieurs laboratoires de recherche de modélisation, simulation, analyse des données, et d’IA.

(MAP-26/07/2021)