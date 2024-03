Province de Tata: lancement de plusieurs projets de développement agricole et rural

Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a effectué mardi une visite de terrain au niveau de la Province de Tata, où il a lancé plusieurs projets de développement agricole et rural dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Génération Green.

Ainsi, au niveau de la commune territoriale de Tizounine, M.Sadiki a visité le projet d’installation du palmier dattier réalisé dans le cadre de la mobilisation des terres collectives au profit des jeunes investisseurs, ayant bénéficié des aides de l’Etat dans le cadre du Fonds de Développement Agricole (FDA).



D’un coût global de 6.8 MDH, le projet s’étend sur une superficie de 50 ha équipés en goutte à goutte. La première tranche du projet, d’une superficie de 25 ha, est déjà plantée en palmier dattier.



A cette occasion, M.Sadiki a présidé l’opération de distribution de matériel agricole au profit de coopératives agricoles relevant de la Province.



Cette opération vise à appuyer les agriculteurs de la Province et améliorer les conditions de production ainsi que la productivité des unités et exploitations agricoles.



Au niveau de la commune territoriale de Tiguezmert, le ministre a visité une unité de conditionnement des dattes qui vise à valoriser la production des dattes à travers le conditionnement, le traitement et le stockage des dattes.



D’un montant d’investissement global de près de 15 MDH, le projet installé sur une superficie de 10.000 m², est d’une capacité de stockage de 400 tonnes.



M.Sadiki a également visité le projet d’installation des cultures maraichères dans le cadre de la mobilisation des terres collectives au profit des jeunes investisseurs.



D’un montant d’investissement de 1.9 MDH, ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Génération Green et vise à promouvoir l’émergence de jeunes entrepreneurs dans la Province. Il prévoit la production annuelle de plus de 1500 tonnes en maraichage (tomate, poivron, fèves).



Dans une déclaration à la MAP, le ministre a fait savoir que cette visite de terrain ambitionne de poursuivre la déclinaison de la stratégie Génération Green 2020-2030 dans le cadre des plans agricoles provinciaux, notant qu'il s'agit d'une série de projets intégrés liés notamment à l'agriculture solidaire.



Et de poursuivre que ces projets contribuent à l'amélioration du revenue de la population locale et des producteurs opérant dans le cadre des coopératives féminines qui œuvrent en faveur de la promotion et de la valorisation des produits du terroir.



Au niveau de la commune territoriale de Tata, le ministre s’est enquis du programme de protection des oasis contre les incendies et aménagement et réhabilitation des palmeraies de Tata.



D’un montant global de 112.3 MDH, le programme cofinancé par 9 partenaires, s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie Génération Green et s’étale sur la période 2023-2026.



Il vise à sécuriser les activités agricoles dans les oasis de Tata contre les incendies, à développer et rendre les oasis plus résilientes face aux changements climatiques.



D’autre part, M.Sadiki a pris connaissance du bilan des activités de la Chambre d’agriculture de la région Souss-Massa pour la période 2021-2023, particulièrement au niveau de la Province de Tata.



Ce programme vise à accompagner la mise en œuvre et la déclinaison du plan agricole régional au niveau de la Province, l’appui des agriculteurs et des éleveurs, la valorisation des produits agricoles ainsi que le développement et la conservation des oasis.



En terme d’impact, le programme, dont le montant global avoisine 2.3 MDH, a permis l’appui de plus de 3410 agriculteurs bénéficiaires, adhérant à 270 groupements au niveau de la Province.



Au niveau de la ville de Tata, le ministre a visité le centre d’exposition et de commercialisation des produits du terroir.



Installé et équipé sur une superficie de 625 m² pour un montant de plus de 3.5 MDH, ce centre contribue à la valorisation et la commercialisation des produits du terroir de la Province de Tata.



Il s’agit notamment des dattes, henné, miel, amandes, olives, plantes aromatiques et médicinales (PAM) et huiles essentielles.

MAP: 05/03/2024