Quai d'Orsay: le Maroc, un grand pays ami de la France et un partenaire crucial de l'Union Européenne

Le Maroc est "un grand pays ami de la France" et "un partenaire crucial de l'Union Européenne", a affirmé, mardi, le Quai d'Orsay.

"Le Maroc est un grand pays ami de la France avec lequel elle entretient un partenariat d'exception. C'est un partenaire crucial de l'Union européenne", a déclaré à la MAP le porte-parole adjoint du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.

"Les relations entre le Maroc et l'Espagne sont étroites et solides et nous ne doutons pas que les deux pays poursuivront et amplifieront ces relations stratégiques", a indiqué le porte-parle qui répondait à une question sur la fin de la crise entre l'Espagne et le Maroc.

Lors d'un discours à l'occasion du 68ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, SM le Roi Mohammed VI a annoncé l'ouverture d'une nouvelle étape dans les relations avec l'Espagne, qui devront reposer sur « la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements ».



SM le Roi a également souligné les relations de partenariat et de solidarité entre le Maroc et la France, lesquelles sont « étayées par les solides relations d'amitié et d'estime mutuelle » qui unissent le Souverain et le Président Emmanuel Macron.

(MAP-24/08/2021)