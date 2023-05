Rabat et Pékin expriment leur aspiration commune à diversifier le partenariat bilatéral

Le Maroc et la Chine ont exprimé, jeudi à Rabat, leur aspiration commune à diversifier leur partenariat, à l’élargir à de nouveaux secteurs stratégiques et à mettre à contribution les atouts qu’offrent les économies des deux pays et leur positionnement stratégique.

Cette position a été soulignée lors des entretiens entre le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le président du Comité Permanent de l’Assemblée Populaire Nationale de la République Populaire de Chine, Zhao Leji, actuellement en visite de travail au Maroc à la tête d’une importante délégation de responsables, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.

Au cours de leurs entretiens qui ont porté sur les différents volets de la coopération entre le Maroc et la Chine, les deux responsables ont salué la qualité des relations d’amitié empreintes de considération et de respect mutuels entre les deux pays qui doivent célébrer en novembre prochain le 65ème anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Les deux responsables, ajoute le communiqué, ont également salué le niveau du partenariat entre le Royaume du Maroc et la République Populaire de Chine, lequel consacre la volonté commune des dirigeants des deux pays, qui ont établi leur partenariat stratégique multilatéral lors de la visite officielle effectuée par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve, en mai 2016 en République Populaire de chine à l’invitation du Président Chinois S.E.M Xi Jinping, notant que cette visite avait été couronnée par la signature de nombreux accords de coopération couvrant les différents domaines.

Le Chef du gouvernement a exprimé, à cette occasion, la considération du Maroc pour la position constructive de la République Populaire de Chine au sein du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations-Unies concernant la question du Sahara marocain, et réitéré l’attachement du Maroc au principe de respect de la souveraineté des États et de non-ingérence dans leurs affaires intérieures.

Les entretiens ont également porté sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux parties ayant relevé la concordance de leurs points de vue et le soutien mutuel à leurs positions au sein des instances internationales.

Ces entretiens élargis se sont déroulés en présence du ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, ainsi que des Présidents de plusieurs comités de l’Assemblée Populaire Nationale de Chine accompagnant Zhao Leji et de l’ambassadeur de Chine à Rabat.

(map 11/05/2023)