Rabat: le Premier ministre du Cabo Verde visite le Musée national de la parure

Le Premier ministre de la République du Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva, a visité, mardi, le Musée national de la parure à la Kasbah des Oudayas à Rabat, en présence du président de la Fondation nationale des musées du Maroc (FMN), Mehdi Qotbi.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Cabo Verde, notamment dans le domaine de la culture, des arts et de la création en vue d'insuffler un nouvel élan aux relations entre les deux pays.



A cette occasion, M. Qotbi a présenté un exposé sur les pièces exposées et leur grande valeur culturelle et historique permettant de donner une idée complète de la géographie du Maroc et de la spécificité culturelle de chaque région du Royaume.



Au cours de cette visite, le Premier ministre cabo-verdien et la délégation l'accompagnant, composée notamment du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration régionale, Rui Alberto De Figueiredo Soares, a visité les salles du "Développement historique de la parure et du processus de fabrication", de l’"Histoire du costume marocain" et des "Bijoux pour hommes et des accessoires pour chevaux", des "Bijoux amazighs" et des "caractéristiques régionales des principaux centres de production des bijoux urbains".



A cette occasion, le président de la FNM a indiqué que la culture est une passerelle principale pour construire des relations solides entre les pays, saluant la vision perspicace de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la préservation du patrimoine national dans toutes ses manifestations, en vue de préserver le patrimoine national dans toutes ses formes expressives et le protéger au profit des générations futures.



Il a estimé que cette visite est une opportunité pour développer les relations entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'art et de la création, ainsi que pour faire connaître la culture capverdienne au Maroc.



Pour sa part, le Premier ministre du Cabo Verde a souligné l'importante histoire des deux pays, qualifiant cette visite d'"occasion importante qui nous a permis de connaître ce patrimoine unique".



Il est à rappeler que le Musée National de la parure des Oudayas, venu enrichir l’offre muséale de Rabat, ville des lumières et capitale de la culture, est le quatorzième musée géré par la FNM.

MAP: 10/05/2023