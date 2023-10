Reconstruction post-séisme: le président de la BM met en avant les efforts remarquables du Maroc

Le président du Groupe de la Banque Mondiale (BM), Ajay Banga, a mis en avant, mercredi à Marrakech, les efforts remarquables de reconstruction déployés par le Royaume du Maroc suite au séisme d'Al Haouz.

S'exprimant lors d'une conférence de presse à l'occasion des Assemblées annuelles du Groupe de la BM et du Fonds Monétaire International (FMI), M. Banga a souligné que le Maroc a entrepris des mesures importantes en matière de reconstruction, notamment celles visant à atténuer l'impact de cette catastrophe naturelle sur la scolarisation des enfants des régions affectées. Dans ce sens, le président de la BM a rappelé sa visite, lundi dernier, au Lycée collégial du Haut Atlas dans la commune d'Asni (province d'Al Haouz), ajoutant que le retour des enfants aux bancs de l'école demeure une priorité majeure aussi bien pour le Maroc que pour la Banque Mondiale, qui s'engage pleinement à garantir l'éducation des jeunes.

A cet égard, il a affirmé que parmi les principaux objectifs de l'action de la BM, figure l'inclusion économique des jeunes et des femmes, qui passe inéluctablement par la scolarisation des enfants, notamment des filles, en vue de leur permettre de contribuer à l'essor économique de leur pays. S'agissant du partenariat entre la Banque Mondiale et le Maroc, M. Banga a soutenu que le Royaume est un partenaire fiable, rappelant que l'institution financière accompagne le pays dans l'implémentation de son Nouveau modèle de développement. Evoquant les attentes de la BM de ces Assemblées annuelles qui se tiennent en Afrique après 50 d’absence, il a estimé que cette grand-messe permettra d'examiner les opportunités à saisir et d'insuffler une nouvelle dynamique à la croissance économique dans le Continent.

(MAP 11.10.2023)