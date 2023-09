Report de la visite parlementaire de M. Mayara au Conseil national palestinien et à la Knesset israélienne en raison de problèmes de santé

Le président de la Chambre des conseillers et de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, Enaam Mayara, a été empêché de poursuivre sa visite parlementaire prévue les 6 et 7 septembre au Conseil national palestinien et à la Knesset israélienne, à cause de problèmes de santé urgents, indique mercredi un communiqué de la Chambre des conseillers.

Ce problème de santé qui a affecté M. Mayara à la fin de sa visite officielle au Royaume Hachémite de Jordanie, à l’invitation du président du Sénat jordanien, M. Faisal Al Fayez, a nécessité son hospitalisation pour subir des examens approfondis et des soins, "empêchant le président de la Chambre des conseillers de poursuivre sa visite parlementaire programmée les 6 et 7 septembre 2023 au Conseil national Palestinien et à la Knesset Israélienne", précise la même source.

