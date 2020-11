Report déchéances bancaires : 32.248 demandes réalisées pour 6,6 MMDH

Un total de 32.248 demandes de report d'échéances bancaires au profit des entreprises a été réalisé à fin août dernier pour un montant de 6,6 milliards de dirhams (MMDH), bénéficiant aux TPME à hauteur de 86% et aux grandes entreprises pour 14%, a fait savoir, mardi à Rabat, le Wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri.



S'exprimant devant la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des Représentants, M. Jouahri a relevé que par secteur d'activité, les reports ont concerné principalement les secteurs du commerce avec 18%, des transports et communications (13%), des industries (12%), du BTP (8%) et des hôtels et restaurants (3%).



Quant au report d'échéances bancaires pour les ménages, près de 471.742 demandes de report ont été réalisées à fin septembre 2020, alors que pour le micro-crédit, 669.300 demandes ont été enregistrées à fin août 2020, a-t-il ajouté.



Pour ce qui est des crédits bancaires accordés avec la garantie de la Caisse centrale de garantie (CCG), le Wali de BAM a souligné que Damane Oxygène (garantie à hauteur de 95% pour les crédits de fonctionnement, au taux directeur majoré de 200 points de base) a bénéficié à fin octobre 2020 à 41.142 entreprises, notant que le montant engagé s'est chiffré à 16,5 MMDH, tandis que le montant décaissé a avoisiné les 13,7 MMDH.



S'agissant des produits Damane Relance, TPE Relance et Damane Relance Hôtellerie (garantie de 80% à 95% selon la taille de l'entreprise au taux directeur majoré de 200 points de base), ils ont bénéficié à près de 25.103 entreprises avec un montant engagé de 30,3 MMDH et un montant décaissé de 13,5 MMDH à fin octobre dernier.



Le produit Auto-entrepreneurs (l'équivalent de 3 mois de CA avec un plafond de 15 KDH à hauteur de 85 % au taux de 0%) a bénéficié à 2.875 auto-entrepreneurs avec un montant engagé de 33,7 millions de dirhams (MDH) et un montant décaissé de 31,2 MDH, a indiqué M. Jouahri.

(MAP-24/11/2020)