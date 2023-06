Réunion de travail à Rabat entre M. Laftit et le ministre israélien de l'Intérieur et de la Santé

Le ministre de l'Intérieur Abdelouafi Laftit a tenu, vendredi au siège du ministère à Rabat, une réunion de travail avec le ministre israélien de l'Intérieur et de la Santé, Moshe Arbel, à laquelle ont pris part de hauts responsables des départements de l'Intérieur des deux pays.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du raffermissement des relations entre le Royaume du Maroc et l'État d’Israël, qui ont enregistré des avancées notables depuis la signature en décembre 2020 de la Déclaration tripartite (Maroc-USA-Israël), indique un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, M. Laftit a échangé avec son homologue israélien les points de vue sur les questions relevant des attributions et des domaines de compétence de leurs départements respectifs, souligne la même source. Cette rencontre a également constitué une occasion pour aborder les questions bilatérales d'intérêt commun et examiner les moyens à même de renforcer la coopération entre les deux pays, conclut le communiqué.

MAP: 16/06/2023