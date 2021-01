Réunion d'urgence au siège de la wilaya de la région de Casablanca-Settat pour l'examen des impacts des dernières précipitations

Une réunion d'urgence a été tenue, vendredi, au siège de la wilaya de la région de Casablanca-Settat consacrée à l'examen des impacts des fortes pluies qu'a connues la ville et les mesures rapides et futures à prendre pour éviter que leurs effets ne se reproduisent pas à l'avenir.

Un communiqué de la wilaya de la région indique que lors de la réunion, à laquelle ont pris part le wali secrétaire général du ministère de l'Intérieur, le wali directeur général des collectivités territoriales, le wali de la région de Casablanca-Settat, le Général de Division directeur général de la Protection civile, le gouverneur directeur général de l'agence urbaine de Casablanca, le gouverneur directeur des réseaux publics locaux, le gouverneur chargé de la gestion des risques au ministère de l'Intérieur, le président du conseil de la commune de Casablanca, le directeur général de la société Lydec et les représentants des services et des organismes concernés, il a été procédé à l'examen des différents aspects liés à ces précipitations au niveau des sites et des points affectés, leurs conséquences sur les infrastructures et leurs impacts sur la population.



Il a été également procédé à l'examen des projets réalisés et futurs dans le cadre du contrat de la gestion déléguée signé entre la commune de Casablanca et Lydec. La même source indique également que les participants ont souligné à cette occasion la nécessité de prendre des mesures pratiques et immédiates en vue de traiter les sites qui connaissent une saturation des eaux de pluie à travers des opérations techniques et d'entretien continu des canaux de drainage des eaux, l'intervention pour la réalisation des travaux nécessaires, l'amélioration des conditions de circulation et de transport dans la ville, outre des mesures urgentes concernant les habitants des maisons menaçant ruine et la mobilisation de toutes les ressources et moyens à cet effet.

