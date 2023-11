Réunion à Riyad des ministres arabes des Affaires étrangères préparatoire au sommet arabe d'urgence

Les ministres arabes des Affaires étrangères se sont réunis jeudi à Riyad, en prévision du sommet arabe d'urgence prévu samedi prochain pour discuter de l'évolution de la situation à Gaza.

La délégation marocaine, conduite par l'ambassadeur du Royaume au Caire et Représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes, Ahmed Tazi, est composée de l'ambassadeur du Maroc à Riyad, Mustapha Mansouri, du directeur du Machrek, du Golfe et des organisations arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Fouad Akhrif, du chef du service des organisations arabes et islamiques au ministère, Abdelaali Al-Jahed et du Représentant permanent adjoint du Maroc auprès de la Ligue arabe, Hicham Ould Sallay.

Cette réunion a été consacrée à l'examen du projet de résolution qui devrait être adopté lors du sommet arabe au niveau des Chefs d’État.

