Sahara: La Colombie soutient une solution dans le cadre de la souveraineté et l'intégrité territoriale du Maroc

La Ministre des Relations Extérieures de la République de Colombie, Mme Claudia Blum, a souligné, mardi, l’importance de l’initiative marocaine d’autonomie, en vue de parvenir à une solution politique, réaliste, durable et basée sur le compromis de toutes les parties en vue de mettre fin à la question du Sahara, qui est vitale pour le Maroc, dans le cadre de sa souveraineté et son intégrité territoriale.

Mme Blum a mis en avant les efforts sérieux déployés par le Royaume du Maroc dans la recherche d’une solution politique, pragmatique, réaliste et durable à ce différend, dans le cadre du processus politique mené sous les auspices exclusifs de l’ONU, tel qu’il a été reconnu dans différentes résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU, indique un communiqué conjoint rendu public à l’issue d’une visioconférence entre Mme Blum et le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, M. Nasser Bourita.



Au cours de cette visioconférence, les deux responsables ont procédé à un échange de vues quant aux relations stratégiques et exemplaires unissant les deux pays et ont examiné les nouvelles perspectives liées au partenariat bilatéral.

MAP: 06/04/2021