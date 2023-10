Sahara marocain: La Jordanie réaffirme sa position constante soutenant l'intégrité territoriale du Maroc

La Jordanie a réitéré, lundi à New York, sa position constante soutenant l’intégrité territoriale du Maroc et sa souveraineté nationale.



S’exprimant devant les membres de la 4è Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, le représentant de la Jordanie, Ahmad Samir Habashneh, a salué l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc pour parvenir à une solution politique et de compromis à la question du Sahara marocain, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.



Il a également mis en avant les efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel, Staffan de Mistura, y compris ses récentes visites visant à relancer le processus politique afin d’aboutir à une solution réaliste et durable à la question du Sahara marocain, en droite ligne du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité.



Le diplomate jordanien a, par ailleurs, souligné la centralité des fortes relations qui unissent les deux Royaumes frères, ainsi que la volonté de les raffermir dans les différents domaines.

MAP: 09/10/2023