Sahara marocain: Le Koweït réaffirme son soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Maroc

Le Koweït a réaffirmé, mardi à New York, son soutien au plan marocain d’autonomie visant à mettre un terme au différend régional autour du Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté et l’intégrité territoriale du Maroc.

"Nous renouvelons le soutien du Koweït à l’initiative marocaine d’autonomie qui constitue une base constructive pour trouver une solution mutuellement acceptable entre toutes les parties dans le respect de l’unité et de la souveraineté du Maroc", a souligné le représentant permanent adjoint du Koweït à l'ONU, Faisal Ghazi Al-Enezi, devant les membres de la 4è Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, tout en réitérant la position unifiée des pays du Golfe concernant la question du Sahara marocain.



Il a également réaffirmé le soutien de son pays aux efforts du Secrétaire général de l’ONU qui ont permis la tenue de deux tables rondes à Genève, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.



Mettant en avant "l’esprit positif" qui a prévalu lors de ces deux réunions, le diplomate koweïtien a fait part du soutien de son pays à ce momentum déclenché par les tables rondes, qui "demeurent la seule voie pour parvenir à une solution politique de compromis". Il a, à ce propos, souligné l’importance de reprendre ces tables rondes sous le même format et avec les mêmes participants, conformément à la résolution 2654 du Conseil de sécurité.



Le diplomate a, de même, salué les efforts de l’Envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura, visant à faciliter la relance du processus politique sous la supervision du Secrétaire général des Nations Unies, notamment ses visites à Rabat, à Alger, à Nouakchott et dans les camps algériens de Tindouf en 2022, outre les consultations bilatérales informelles qu’il a eues en mars 2023 à New York avec toutes les parties.



L’intervenant s’est félicité aussi de la visite que M. de Mistura a effectuée au Maroc, en Algérie et en Mauritanie en septembre dernier.

MAP: 10/10/2023