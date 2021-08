Sahara marocain : Nairobi appelé à soutenir le plan d'autonomie présenté par le Maroc

L'ambassadeur du Maroc au Kenya, El Mokhtar Ghambou, a appelé Nairobi à soutenir le plan d'autonomie présenté par le Maroc pour trouver une solution au conflit artificiel autour de la question du Sahara marocain.

"Je fais appel au gouvernement Kenyan, qui siège actuellement au Conseil de Sécurité comme membre non-permanent, pour soutenir notre plan d'autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine", a déclaré le diplomate marocain qui était, ce weekend, l’invité de l’émission kényane "My Story" sur la chaîne KTN.



Durant son passage, l’ambassadeur a tenu à souligner que le plan d'autonomie marocain, présenté en 2007 à l’ONU, offre une solution "pratique" et "réaliste" au différend régional du Sahara marocain, insistant sur l’importance de prendre au sérieux le problème des mouvements séparatistes en Afrique qui sont présents dans, au moins, 23 pays africains.



"Demander au Kenya de changer sa position vis-à-vis du Sahara n’est pas une demande exagérée car le Kenya a toujours défendu l’intégrité territoriale des pays africains", a-t-il poursuivi.



Par ailleurs, le diplomate a salué la décision du gouvernement kényan d’examiner la possibilité d’ouvrir une ambassade résidentielle à Rabat au cours des prochains mois, soulignant que l’aspect gagnant-gagnant de la coopération maroco-kenyane est justifié par la complémentarité des deux économies.



Rappelant que la présence marocaine au Kenya date du 14ème siècle, quand le fameux voyageur marocain Ibn Battouta a visité la côte kényane de Mombasa et produit des écrits sur les régions côtières kenyanes, M. Ghambou a fait noter que l’histoire kényane retient aussi l’amitié profonde entre le fondateur de la nation kényane, Jomo Kenyatta et feu SM le Roi Hassan II.



"On est en train de créer une fondation qui porte le nom d’Ibn Battouta (Ibn Battouta Africa Foundation) pour relancer la coopération économique et culturelle entre nos deux nations", a-t-il révélé.



Abordant le volet de la coopération économique, l’ambassadeur a fait savoir que le secteur privé marocain s’apprête à venir investir au Kenya, notamment dans les domaines du tourisme, des finances et de l’assurance.



Il a également évoqué l’approche royale de la coopération Sud-Sud, rappelant dans cette optique que le Royaume est le premier investisseur africain en Afrique avec plus de 1000 accords économiques signés avec ses partenaires africain.



Revenant sur le 22eme anniversaire de l'intronisation de SM le Roi Mohammed VI, le diplomate a indiqué qu’il s’agit d’un évènement historique reflétant les liens forts entre le peuple marocain et le Trône et une occasion annuelle pour s’arrêter sur les acquis ainsi que sur les réalisations et défis du Royaume.



Diffusée chaque weekend de 18h à 19h, "My story" est une émission très populaire au Kenya souvent réservée aux décideurs Kényans, ministres, chefs de partis politiques, gouverneurs et parlementaires. L’ambassadeur du Maroc est le premier diplomate à être invité par cette émission.

(MAP-08/08/2021)