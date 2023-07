Séance mensuelle sur la politique générale sous le thème de "l'autonomisation des femmes et les enjeux du développement"

Sous le règne de SM le Roi, le statut de la femme a été marqué par une douce révolution

Sous le règne de SM le Roi Mohammed VI, le statut de la femme a été marqué par une douce révolution, dans le cadre d'une dynamique sociale et de développement, inspirée par la volonté Royale de réserver aux femmes marocaines la place qu'elles méritent pour l'édification d'un Maroc fort et développé, a affirmé, lundi à la Chambre des Représentants, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

En réponse à des questions orales devant la Chambre des Représentants autour du thème "L'autonomisation de la femme et les enjeux du développement", M. Akhannouch a indiqué que depuis l'accession de SM le Roi au Trône, le Royaume a accumulé des acquis importants concernant la question de la femme, notant que l'importance accordée aux droits des femmes constitue une priorité nationale, à immuniser contre toutes les formes de discrimination et d'exploitation.

Dans ce sens, il a souligné que le Souverain adhère à cette approche, comme en attestent les différents discours royaux et les sages orientations du Souverain, dans l'objectif d'élaborer des politiques publiques et des programmes nationaux consolidant le statut de la femme au sein la société, tout en accordant une importance capitale aux femmes en situation de vulnérabilité, notamment en milieu rural.

Selon le Chef du gouvernement, cette sollicitude royale s'est illustrée par l'adoption de la Moudawana en 2004, qui met en évidence le génie marocain dans la recherche de solutions équilibrées, justes et pratiques, dans le cadre de l'institution d'Imarat Al Mouminine. Elle reflète une jurisprudence éclairée et ouverte, consacrant les droits de l'homme et de citoyenneté, pour les Marocains, femmes et hommes, sur le même pied d'égalité, a-t-il dit. Dans cette veine, il a considéré que les réformes profondes qu'a connue la Moudawana à l'époque, constituent une douce révolution sociétale, réalisée grâce à la jurisprudence marocaine, qui s'est distinguée dans le cadre de l'Institution d'Imarat Al Mouminine, soulignant que SM le Roi, et afin de préserver les acquis des droits des femmes marocaines, ne cesse de mettre le point sur les carences qui entravent la réalisation des objectifs de la Moudawana.

Il a, ainsi, relevé que l'interaction avec l'appel Royal se fait à travers une réflexion collective, en vue d'actualiser les mécanismes et les législations relatifs aux femmes et à la famille, pour accompagner les développement et les acquis en matière de droits de l'homme et de la famille, ajoutant "qu'en tant que gouvernement, nous ne pouvons que saluer cet appel Royal, qui exige l'implication, dans le débat public, de l'ensemble des forces vives de la société (Parlement, partis politiques, organisations de défense des droits, associations féminines et les acteurs civils) pour élaborer une conception claire et objective de la réforme de la Moudawana.

Evoquant les acquis en matière de droits de l'homme réalisés en faveur des femmes marocaines, sous la Haute Sollicitude Royale, M. Akhannouch s'est arrêté sur une série de décisions importantes, notamment la reconnaissance du droit d'une femme mariée à un étranger d'accorder la nationalité marocaine à ses enfants, un acquis important réclamé depuis longtemps par les associations féminines et les acteurs de la société civile du Royaume, et les Directives Royales en 2014 en faveur des femmes soulaliyates visant à rompre avec les lois antérieures et à donner aux femmes leur droit légal d'hériter au même titre que les hommes, outre l'ouverture de la profession d'Adoul à la gente féminine en 2018.

Par ailleurs, le Chef du gouvernement a salué les efforts déployés par le Royaume pour honorer ses engagements internationaux, en renforçant les droits des femmes et en luttant contre toutes formes de discrimination, tout en poursuivant un engagement responsable dans le système international des droits des femmes, notant, à cet égard, que le Maroc s'est pleinement engagé dans l'agenda onusien "Femmes, Paix et Sécurité", à travers le lancement du Plan d'action national sur les femmes, la paix et la sécurité en mars 2022, en exécution de la résolution 1325 du Conseil de sécurité.

Dans le cadre de l'attachement du Royaume à poursuivre son engagement dans le système onusien pour la protection des droits des femmes, les documents d'adhésion aux deux protocoles facultatifs relatifs au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, déposés le 22 avril 2022, sont entrés en vigueur en juillet 2022, a-t-il fait savoir.

Ces réalisations distinguées accomplies par le Royaume en faveur de la femmes ont été saluées en 2022 par le Comité pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de l'ONU, mettant en avant les progrès réalisés par le Maroc en matière de droits des femmes, a relevé le Chef du gouvernement.

L'autonomisation sociale des femmes est fortement présente dans l'agenda gouvernemental

Le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, a affirmé lundi, que l'autonomisation sociale des femmes est fortement présente dans l'agenda exécutif en tant qu'élément essentiel pour renforcer les principes de l'Etat social, en parallèle aux réalisations gouvernementales "honorables" en matière d'autonomisation économique des femmes.

M. Akhannouch a indiqué, en réponse à une question orale lors de la séance mensuelle sur la politique générale à la Chambre des représentants, sous le thème de "l'autonomisation des femmes et les enjeux du développement", que le gouvernement a pris des mesures concrètes et des initiatives tangibles pour garantir les droits fondamentaux des femmes veuves. Il a souligné que l'extension de la couverture sanitaire et des allocations familiales à l'avenir sont parmi les mécanismes les plus importants pour aider à prévenir les fluctuations de la vie, en particulier pour les femmes vulnérables qui en ont le plus besoin.

Ainsi, le Chef du gouvernement a déclaré qu'il est essentiel d'accélérer la mise en œuvre de ce chantier, conformément aux Instructions Royales visant à accélérer la mise en œuvre du nouveau système de ciblage adopté par le Maroc pour tous les programmes sociaux.

M. Akhannouch a fait savoir que jusqu'à l'achèvement de tous les composants de ce chantier royal, le gouvernement a continué à soutenir les veuves vulnérables élevant seules leurs enfants, en prenant les mesures nécessaires pour adapter ce programme à la nouvelle approche de ciblage, à travers notamment une aide financière directe. Selon le Chef du gouvernement, les femmes veuves vulnérables élevant seules leurs enfants orphelins, bénéficiaires du régime d'assurance maladie obligatoire pour les personnes incapables de payer les cotisations, bénéficieront également d'une aide financière directe sans avoir à remplir de conditions de seuil, et ce jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la législation concernant l'extension des allocations familiales.

Selon M. Akhannouch, l'accès aux droits des femmes veuves vulnérables élevant seules leurs enfants orphelins sera maintenu jusqu'au 30 novembre 2022. Elles pourront continuer à bénéficier de cette aide pour une période transitoire allant jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation concernant l'extension des allocations familiales.

Dans un contexte connexe, le Chef du gouvernement a souligné que la santé de la mère et de l'enfant est une préoccupation majeure du gouvernement. Il s'agit notamment d'améliorer l'accès aux soins pour les mères et les enfants et réduire les décès évitables, tout en œuvrant à réduire les écarts significatifs dans ce domaine entre les milieux urbains et ruraux.

Dans ce cadre, le Chef du gouvernement a annoncé le programme de modernisation de 1.400 centres médicaux de proximité, les dotant d'équipements modernes, de ressources humaines nécessaires et de services appropriés pour permettre aux femmes de bénéficier de services de planification familiale, de suivi de la santé de la mère et de l'enfant, ainsi que de la vaccination des enfants.

Il a fait savoir que le Maroc a réussi à réduire le taux de décès maternels d'environ 38 % en adoptant un ensemble de programmes de santé destinés spécifiquement aux femmes enceintes, dont le programme annuel de "Riaya".

D'autre part, M. Akhanouch a considéré que l'abandon scolaire, en particulier chez les filles rurales, est un phénomène complexe et persistant, résultant de l'accumulation de problèmes économiques, sociaux et éducatifs. Le gouvernement a pris des mesures pour réduire ce phénomène, notamment en généralisant l'éducation primaire, en élargissant l'offre éducative grâce à l'attention portée aux écoles.

Il a également annoncé la mise en place de centres de "la deuxième chance" pour les filles déscolarisées, afin de leur permettre une réintégration scolaire ou professionnelle, soulignant que ce programme contribuera à augmenter le taux de scolarisation des filles dans diverses filières éducatives et à réduire l'abandon scolaire."

"M. Akhannouch a relevé que les mesures prises par le gouvernement ont permis de réintégrer 120 000 élèves dans les trois cycles d'enseignement, dont 42 % sont des filles, au cours de l'année scolaire 2021-2022. De plus, plus de 59 000 élèves, dont 36 % sont des filles, ont été intégrés dans les zones rurales grâce aux campagnes d'inclusion directe, et plus de 50 % des élèves qui n'étaient pas inscrits à l'école ont été réintégrés.

Il a salué les performances remarquables des élèves filles aux examens du baccalauréat, témoignant d'un effort éducatif exceptionnel tout au long de leur parcours scolaire. Il a également signalé l'excellence des jeunes marocaines lors de l'Olympiade africaine de mathématiques 2023, où deux élèves marocaines ont remporté la première et la deuxième place lors de cette compétition internationale en mai dernier.

Parallèlement aux réalisations pour les femmes marocaines, M. Akhannouch a rappelé que le gouvernement accorde une attention particulière au développement du sport féminin et à son expansion dans tout le Royaume. Les femmes marocaines ont marqué leur présence dans le domaine sportif à l'échelle nationale et internationale. Elles ne se contentent pas de participer, mais occupent également les premières places lors de nombreux événements continentaux et internationaux, a-t-il poursuivi.

Il a fait référence à la participation "historique" de l'équipe nationale féminine lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, organisée par le Royaume, qui s'est qualifiée pour la finale et pour la Coupe du Monde pour la première fois. Cette compétition aura lieu dans les prochains jours en Australie et en Nouvelle-Zélande.

M. Akhannouch a également évoqué la qualification de l'équipe nationale féminine moins de 17 ans pour la Coupe du Monde qui s'est déroulée en Inde en octobre dernier, ainsi que les performances remarquables de l'équipe nationale féminine de basket lors du championnat arabe en Égypte, où elle a terminé vice-championne du tournoi.

L'accueil de Sa Majesté le Roi des membres de l'équipe nationale marocaine après leur exploit historique au Qatar, accompagnés de leurs mères, reste un moment historique ancré dans la mémoire nationale. Cela témoigne de l'importance accordée par le Souverain à la femme marocaine en tant que pilier de la famille et de la société en général, et reflète la place qu'il accorde à la femme marocaine en tant que support pour la famille et la société dans son ensemble, a-t-il conclu.

Les plans et programmes lancés par le gouvernement illustrent l'importance accordée à l'autonomisation économique de la femme sur le registre du développement

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a affirmé, lundi devant la Chambre des représentants, que les plans et programmes lancés par le gouvernement expriment sa conviction quant à l'importance de l'autonomisation économique de la femme en tant que levier essentiel du développement escompté.

''Dans le cadre de son plan pour l'égalité 2023-2026, le gouvernement a lancé le programme d'autonomisation et de leadership de la femme avec au menu des mesures pratiques en faveur de la promotion de son activité d'ici à 2026 et qui feront l'objet d'une programmation budgétaire au titre de l'année 2024''. a-t-il indiqué dans une réponse à une question centrale lors de la séance plénière mensuelle sur ''l'autonomisation de la femme et les défis du développement''.

Il a ajouté que le gouvernement a également lancé le programme ''JISR'' pour l'autonomisation et le leadership qui représente une composante essentielle de la stratégie ''JISR'' visant à faciliter l'accès de la femme au marché du travail et à développer l'entrepreneuriat féminin grâce à l'amélioration de leurs capacités et leurs compétences sur le plan de la création des entreprises et ce, dans le cadre de la mise en œuvre du programme gouvernemental 2021-2026, avant de souligner que cette initiative favorisera la consécration de l’État social, "le Maroc du progrès et la dignité" ainsi que l'amélioration significative du taux d'activité des femmes.

Chiffres à l'appui, M. Akhannouch a fait, à ce propos, état de plus de 38.000 demandes enregistrées jusqu'à juin dernier sur les plateformes digitales dédiées à ce programme concernant les régions de Casablanca-Settat, Fès-Meknès, Guelmim-Oued Noun, l'Oriental, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Souss-Massa, Béni Mellal-Khénifra, Drâa-Tafilalet et Dakhla-Oued Edahab.

Et d'assurer que le gouvernement est conscient du fait que la réalisation des objectifs escomptés ne se limite pas seulement à la création de nouvelles opportunités d'emploi pour les femmes mais bien plus en procédant à l'accompagnement nécessaire à même de consolider l'autonomisation économique de la femme et ce, à l'appui notamment de la généralisation des crèches et jardins d'enfant, l'accès aisé à des moyens de transport sûrs et économiques, l'amélioration des conditions de travail ou encore le développement de l'intégration financière à travers la numérisation et la participation des collectivités dans le financement des projets.

Par ailleurs, M. Akhannouch a fait savoir que son gouvernement s'est engagé à promouvoir l'approche genre grâce aux primes communes inscrites dans la nouvelle charte de l'investissement et ce, à travers l'octroi d'une prime supplémentaire incitative en considération du Genre, ce qui renforce davantage l'intégration de la femme.

S'agissant de l'action du gouvernement en faveur de l'intégration économique des femmes et la création d'emplois en leur faveur, le Chef du gouvernement a évoqué le lancement du programme ''Forsa'' visant à accompagner et à financer les porteurs de projets y compris les femmes (20 % de l'ensemble des bénéficiaires en 202), notant aussi l'importance du programme ''Awrach'' dans l'intégration économique avec pas moins de 103.599 bénéficiaires dont 30 % des femmes vivant en majorité dans le monde rural.

Autant de programmes qui confortent les efforts déployés en faveur de la consécration de l'approche Genre dans le cadre des différentes stratégies sectorielles, notamment dans le secteur industriel qui emploie 43 % de femmes actives, a-t-il souligné, avant d'ajouter que le plan d'accélération industrielle a permis de réduire les disparités dans le domaine avec l'intégration de plus de 50 % des femmes dans le cadre des emplois créés entre les années 2014 et 2020.

Il a aussi assuré que le gouvernement accorde une importance cruciale à l'économie sociale et solidaire en tant que troisième pilier du développement aux côtés des secteurs public et privé, avec une contribution prévue au PIB à l'avenir de l'ordre de 8 % au lieu de 2 % actuellement ainsi que la création de 50.000 nouveaux emplois par an.

M. Akhannouch n'a pas manqué de relever que les acquis réalisés sur le chemin de l'autonomisation économique de la femme ont été largement salués par la communauté internationale, indiquant que le Maroc se positionne au deuxième rang dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient avec 75,6 points sur 100 selon le rapport 2023 de la Banque mondiale concernant les femmes, l'entreprise et le Droit.

Cela étant précisé, il a affirmé que le gouvernement est bien déterminé à promouvoir l'autonomisation économique de la femme qui contribuera non seulement à la croissance économique mais aussi à l'éradication de toutes les formes de discrimination tout en libérant les immenses énergies féminines dans le pays.

Le gouvernement s'applique à mettre en place des stratégies visant l'autonomisation de la femme

Le gouvernement s'applique à créer les conditions pour la mise en place et l'adoption des stratégies et des politiques publiques visant l'autonomisation économique, sociale et politique de la femme, ainsi que le renforcement de sa contribution au développement socio-économique, a assuré, lundi à Rabat, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Les acquis en matière de droits des femmes incitent le gouvernement à oeuvrer pour soutenir l'ensemble de ces efforts, a affirmé M. Akhannouch lors de la séance mensuelle sur la politique générale à la Chambre des représentants, sous le thème "l'autonomisation des femmes et les enjeux du développement".

Il a souligné que les dispositions de la Constitution de 2011 en la matière ont encouragé les différents acteurs à ouvrir de nouvelles perspectives et d'importants chantiers visant la promotion des conditions de la femme, selon une approche globale garantissant la participation des femmes à l'élaboration et à l'exécution des plans et des programmes en la matière.

Cette orientation s'inscrit en droite ligne du rapport général du Nouveau modèle de développement qui a fait de l'égalité des sexes et de la participation de la femme dans la société deux indicateurs importants de développement, a relevé M. Akhannouch.

Depuis son installation, le gouvernement a placé la question des femmes au cœur de ses préoccupations, traduisant ainsi la volonté politique de la majorité gouvernementale de promouvoir les conditions socio-économiques des femmes, et capitalisant sur les acquis enregistrés grâce à la Haute Volonté Royale, a-t-il assuré.

Et d'ajouter que le gouvernement poursuit, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et avec un élan réformiste, la promotion des droits fondamentaux des femmes au niveau des institutions et leur autonomisation politique, économique et sociale, via l'adoption d'un ensemble de stratégies et de politiques publiques qui sont en cours de mise en œuvre.

Le Chef du gouvernement a rappelé, dans ce sens, que, dès le début de son mandat, le gouvernement a procédé à la publication du décret portant création du Comité national pour l'égalité des genres et la promotion de la femme. Il s'agit d'un cadre stratégique garantissant l'harmonie et la convergence entre les différents acteurs, notamment la société civile et les collectivités territoriales. Ce comité constitue également un espace principal de débat autour des questions relatives à la protection et à la promotion des droits des femmes.

Soulignant le souci du gouvernement à améliorer la situation des femmes, M. Akhannouch a affirmé que ce comité a tenu sa première réunion dans le but d'adopter un cadre stratégique du Plan gouvernemental pour l'égalité 2023-2026 qui comprend le programme de l'autonomisation économique de la femme, ainsi que des mesures relatives à ce programme visant à augmenter le taux d'activité des femmes à l'horizon 2026.

Ce programme stratégique a été élaboré, selon une approche globale, avec la participation de tous les départements ministériels, a-t-il expliqué, précisant que les recommandations des organisations de la société civile et des acteurs en lien avec la question des femmes ont également été prises en compte.

Ce plan comprend trois principaux axes, a rappelé le Chef du gouvernement, à savoir l'autonomisation et le leadership de la femme, la prévention et la protection des femmes et la lutte contre la violence à leur égard, ainsi que le renforcement des valeurs pour la lutte contre les stéréotypes, la promotion des droits des femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination.

En conclusion, M. Akhannouch a assuré que l'autonomisation économique des femmes constitue l'un des principaux axes pour la consolidation du principe d'égalité entre les sexes, notant que l'amélioration des indicateurs socio-économiques de la femme constitue une priorité gouvernementale.

