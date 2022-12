M. Akhannouch plaide pour une nouvelle vision destinée à rattraper le retard accusé dans le secteur de l'eau

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a plaidé, lundi à Rabat, pour une nouvelle vision destinée à rattraper le retard accusé dans le secteur de l’eau.

"Face à l’accélération des changements et des défis, le Royaume est appelé aujourd’hui, plus que jamais, à s’impliquer de manière sérieuse et responsable et à poursuivre l’action participative, dans le cadre d’une nouvelle vision destinée à rattraper le retard accusé dans le secteur de l’eau et à donner à la stratégie nationale de l’eau, exécutée sur ordre de SM le Roi Mohammed VI depuis 13 ans, un nouvel élan en termes de gouvernance et d’efficience", a dit M. Akhannouch en réponse à une question centrale à la Chambre des représentants lors de la séance plénière mensuelle des questions de politique générale, consacrée à la "politique hydraulique du Maroc".

Il a estimé que cette démarche est de nature à accélérer la réalisation des différents axes fondamentaux de cette stratégie, qu'il s'agisse des stations de dessalement d'eau de mer, dont le nombre actuel ne dépasse les 9 sur les 20 fixés comme objectif à l’horizon 2030, ou de la construction de barrages, dont le nombre n’a pas dépassé -depuis 2009 à ce jour- 14 grands barrages sur les 57 programmés à l'horizon 2030, outre les opérations de connexion entre les bassins qui connaissent, à leur tour, des retards notables.

M. Akhannouch a souligné que SM le Roi, qui est tout à fait conscient des défis climatiques et démographiques qui pourraient affecter les ressources hydrauliques, n’a eu de cesse, depuis Son accession au Trône de Ses glorieux ancêtres, d’accorder une attention toute particulière à la question de l'eau, rappelant que plus de 50 grands et moyens barrages ont été construits depuis l’intronisation du Souverain, outre 20 autres barrages qui sont en cours de réalisation.

Le chef du gouvernement a évoqué, dans le même sens, le lancement des plus importantes stations de dessalement d'eau de mer, notamment celle d'Agadir, ainsi que les Hautes Orientations Royales pour la gestion rationnelle des eaux d’irrigation, un enjeu que le Royaume a réussi à relever.

Il a fait observer, dans ce contexte, que le gouvernement a interagi efficacement avec les Hautes Orientations Royales contenues dans le discours de SM le Roi à l'occasion de l'ouverture de cette session législative, en rapport avec la gestion de la sécurité hydrique des Marocains, qui fait de ce dossier "une question cruciale pour la Nation et non pas une question pouvant faire l’objet de surenchère politique ou être un prétexte pour alimenter les tensions sociales".

En application des Hautes Instructions Royales et partant de l'urgence de traiter cette problématique, a-t-il poursuivi, le gouvernement œuvrera à gérer la raréfaction des ressources hydriques, en veillant à la mobilisation de ses ressources et à l'amélioration de la gouvernance de leur système, à travers la restructuration de la politique de l’eau et en assurant une bonne coordination entre les différentes parties prenantes, le but étant de renforcer l'efficacité et l'harmonie entre ces acteurs et d'assurer une répartition équitable des ressources en eau entre les différentes régions, tout en veillant à une mise en œuvre efficace du programme de construction de barrages, de dessalement d'eau de mer et de traitement des eaux usées et des eaux pluviales.

A cet égard, M. Akhannouch a fait savoir que le gouvernement a décidé, conformément à la politique clairvoyante du Souverain en la matière, de consacrer un montant estimé à 10,6 milliards de dirhams au titre du budget 2023 (soit une augmentation de 5 milliards de dirhams par rapport à l'an dernier) à la mise en œuvre d'un ensemble de projets structurants dans le secteur de l'eau.

Afin d'éviter tout scénario rocambolesque, le gouvernement veille à suivre de près cette "situation préoccupante" tout en prenant une série de mesures urgentes, en donnant une priorité extrême à l'eau potable dans les zones affectées, notamment au niveau des bassins hydrauliques de la Moulouya, d’Oum Er Rabia et du Tensift, et en faisant face avec fermeté aux différents effets négatifs résultant de la sécheresse, tels que l'exode rural et les préjudices causés aux filières de production agricole, a-t-il poursuivi.

Il a indiqué, en outre, que le gouvernement a également mis en place un programme urgent visant à faire face au problème de la rareté de l'eau, pour lequel une enveloppe budgétaire de 3 milliards de dirhams a été allouée et qui concerne tous les bassins hydrauliques touchés par la pénurie d'eau (Oum Er-Rabia, Tensift, Moulouya et Drâa-Tafilalet), rappelant la signature d'un ensemble de conventions entre les différents acteurs pour redistribuer le déficit et dépasser ses conséquences.

Au niveau du bassin d'Oum Er-Rabia, le chef du gouvernement a confirmé l’achèvement du projet du canal reliant le réseau d'eau potable du nord de Casablanca à celui du sud de la capitale économique, outre la mise en place de pompes (les barrages flottants) qui ont permis de démarrer l'exploitation de la retenue inférieure du barrage d'Al-Massira.

Il a, dans le même sens, rappelé le lancement d'un appel à manifestation d’intérêt pour la réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer dans la région de Casablanca-Settat, qui sera construite dans le cadre d'un partenariat entre les secteurs public et privé, précisant que la fin de ce mois a été fixée comme date limite de soumission des offres, évoquant aussi l'accélération de la réalisation de la station de dessalement d'eau de mer à Safi qui contribuera à économiser 30 millions de m3 d'eau potable, dont 10 millions de m3 seront produites avant la fin de l'année 2023.

Il a fait savoir, dans le même contexte, que la ville d'El Jadida sera alimentée en eau potable à partir de la station de dessalement d'eau de mer de Jorf Lasfar relevant de l'OCP.

S’agissant du bassin hydraulique du Tensift, M. Akhannouch a souligné que des mesures proactives ont été prises, portant notamment sur l'achèvement des travaux d’adduction d'eau à partir du barrage Massira, de réhabilitation du réseau de distribution d’eau de la ville de Marrakech pour répondre à ses besoins, outre la programmation de la construction de 16 petits barrages et barrages collinaires et la promotion du recours aux eaux souterraines par la réalisation de nouveaux forages visant soutenir l'approvisionnement en eau potable de la cité ocre à partir du barrage Moulay Youssef.

Concernant le bassin hydraulique de la Moulouya, le chef du gouvernement a indiqué que l’exploitation des eaux des stations de pompage "Oulad Stout" et "Moulay Ali" a commencé pour alimenter en eau potable Nador, Driouch, Ras Elma, Berkane et Saïdia, ajoutant qu’il a été procédé à la réalisation de deux canaux d'eaux potable à partir du barrage Mechra Homadi et la programmation de 11 petits barrages et collinaires, outre l'acquisition d'unités mobiles de déminéralisation des eaux souterraines et la programmation du dessalement d'eau de mer dans la région de l’Oriental au niveau de la ville de Nador.

Pour ce qui est de la région de Drâa-Tafilalet, M. Akhannouch a indiqué qu’il a été procédé à la réalisation de forages d'exploration qui ont permis la mobilisation de ressources souterraines supplémentaires, outre le début de l'exploitation du barrage Hassan Dakhil pour soutenir l’approvisionnent en eau potable de l'axe Drâa-Tafilalet, soulignant que des approvisionnements suffisants seront prochainement assurés pour la province de Zagora à partir du barrage d'Agdez qui sera exploité prochainement, en plus de programmer la construction de 33 petits barrages et collinaires.

Dans le même contexte, M. Akhannouch a affirmé que le gouvernement a veillé à poursuivre l'extension du réseau d'alimentation en eau potable au niveau du monde rural, précisant que les mesures prises durant l'année en cours ont porté sur la mobilisation de 2 milliards de dirhams pour approvisionner en eau potable plus de 40 centres ruraux et près de 1.970 douars.

Il a fait savoir que les coûts des investissements consacrés à la généralisation de l’approvisionnement en eau potable de centres ruraux et douars concernés ont été revus à la hausse, en passant à 29,4 milliards de dirhams au lieu des 27 milliards de dirhams programmés auparavant.

Le gouvernement a également redoublé d’effort pour faire face au déficit accusé dans le monde rural, en mettant en place un programme d'urgence complémentaire, à travers la signature de deux conventions, en avril 2022, entre le ministère de la l'Intérieur, le ministère de l'Economie et des Finances, et le ministère de l'Equipement et de l'Eau, portant sur l’acquisition de 706 camions citernes pour un montant de 471 millions de dirhams au profit de 75 provinces dans le but de garantir l'approvisionnement en eau potable des centres et douars, outre l'acquisition de 26 stations mobiles de dessalement d'eau de mer pour être exploitées dans 17 provinces et de 15 satins de déminéralisation des eaux saumâtres au profit de 9 provinces, pour un montant global de 440 millions de dirhams, a-t-il conclu.

Programme d'eau potable et d’irrigation 2020-2027: les crédits alloués aux investissements portés à 150 MMDH

Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a annoncé, lundi, la consolidation des investissements dans le cadre du programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation pour la période 2020-2027, à travers l’augmentation des crédits alloués audit programme pour passer de 115 à 150 milliards de dirhams.

Répondant à une question centrale à la Chambre des représentants dans le cadre de la séance mensuelle consacrée à la politique générale sous le thème "la politique hydrique au Maroc", M. Akhannouch a expliqué que cette mesure vise à rattraper le retard enregistré en matière d'exécution de certains projets, tout en avançant certains d’entre-eux dont la deuxième tranche de la station de dessalement d’Agadir, programmée à l’horizon 2025 au lieu de 2030.

Il a aussi fait savoir que les études relatives à d’autres projets prévus seront lancées, précisant qu’il s’agit des stations de dessalement de Casablanca, Nador, Safi, Dakhla, El Jadida, Marrakech, Essaouira, Guelmim, Tan Tan et Tiznit, et la révision de la programmation relative aux barrages, en prévoyant de nouveaux barrages.

M. Akhannouch a assuré que le gouvernement se penchera sur l’actualisation et l’accélération de la mise en œuvre du programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation pour la période 2020-2027, signé en janvier 2020 devant SM le Roi Mohammed VI, notant que les recommandations adoptées par le comité de pilotage du programme réuni récemment seront soumises à la Haute approbation du Souverain.

Le gouvernement se penche aussi sur le développement de l’offre hydrique nationale à travers le renforcement de la politique des barrages, a-t-il dit, faisant savoir que les travaux se poursuivent pour la réalisation de 20 grands barrages avec une enveloppe de 31 milliards dirhams et avec une capacité de stockage de 6,4 milliards m3 dont trois sont en cours d’achèvement à Tiddas (Khénifra), Todra (Tinghir) et Agadez (Zagora).

Les travaux sont en cours de lancement à Tagzirt (Beni Mellal), Tamri (Agadir Ida-Outanane), Oued Lakhdar (Azilal), a-t-il poursuivi, ajoutant que les appels d’offre ont été lancés pour la réalisation de deux grands barrages à Larache et Sefrou pour une enveloppe de 2 milliards de dirhams.

Pour ce qui des petits barrages, M. Akhannouch a affirmé que les travaux ont été achevés pour deux ouvrages à Tiznit et Taourirt, alors que les travaux se poursuivent pour la réalisation de 7 petits barrages à Figuig, Nador, Tata, Errachidia, Benslimane, Chefchaouen et Nador.

Il a aussi indiqué qu'une convention-cadre de partenariat a été signée pour la réalisation de 129 barrages collinaires et petits barrages entre 2020 et 2022-2024 avec la programmation d’une enveloppe budgétaire de plus de 100 millions de dirhams annuellement pour l’exploration des eaux souterraines.

Conformément aux hautes orientations royales, le gouvernement a entamé des réunions avec les entreprises chargées de construire les barrages programmés à travers le ministère de l’Équipement et de l'Eau afin de diminuer le délai imparti d'environ la moitié, a indiqué le chef du gouvernement, annonçant l'achèvement des projets de récupération de l'eau de pluie dans les provinces de Taroudant, Tiznit, Zagora et Chefchaouen.

M. Akhannouch a également annoncé le début de la mise en œuvre de projets pour la récupération de l'eau de pluie dans les provinces de Sidi Ifni, Smara, Chichaoua et Khouribga, s'ajoutant ainsi à une dizaine de projets déjà existant.

D'un autre côté et dans un contexte critique, le chef du gouvernement a attiré l'attention sur la nécessité d'avoir recours à des alternatives et des solutions durables pour garantir la sécurité hydrique au Maroc, à travers la mobilisation de ressources en eau non conventionnelles, surtout que le pays dispose de moyens importants à valoriser et à exploiter, à savoir deux façades maritimes de 3.500 kilomètres.

Il a assuré qu'à l'instar de la station Souss Massa dans la province de Chtouka Ait Baha, qui "constitue une expérience réussie et qui permet, dans sa capacité maximale, de produire quotidiennement 400.000 m3 d'eau dessalée destinée à des usages d'irrigation et d'approvisionnement en eau potable", le gouvernement entreprend actuellement des études pour la réalisation du projet de la station de dessalement de l'eau de mer dans la région de Casablanca-Settat, pour une capacité de production de 300 millions m3 par an.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du partenariat entre les secteurs public et privé et permettra de fournir de l'eau à la population de ladite région, et de diminuer la pression sur les fleuves Oum Errabia et Bouregreg, a-t-il précisé. S'agissant de l'utilisation des eaux usées, le chef du gouvernement a indiqué que ce choix est crucial pour relever le défi du stress hydrique au Maroc, pour réduire la pollution des eaux souterraines ainsi que le flux de pollution résiduelle qui se déverse dans le milieu récepteur, ce qui "nous oblige à exploiter ces eaux de manière efficace".

Il a souligné, dans ce sens, que le gouvernement a préparé une convention pour la réalisation de 8 projets de réutilisation des eaux usées traitées, qui permettront d'économiser environ 12 millions de m3 d'eau par an, pour un coût de 454 millions de dirhams, à Kelaâ des Sraghna, Oujda, Rabat, Salé, Skhirat, Témara, Benslimane, Errachidia, Laâyoune, Chtouka Ait Baha et Al Hoceima.

S'ajoutent à cela l'élargissement du réseau d'assainissement liquide et l'augmentation de la réutilisation des eaux usées, conformément au Programme National d'Assainissement Liquide (PNA) qui cible 150 centres urbains et 1.200 centres ruraux.

Pour réaliser l'équité territoriale, M. Akhannouch a précisé que le gouvernement s'emploie à mettre en œuvre les projets de raccordement des systèmes hydriques, en raison de la concentration de la moitié des ressources de surface dans les bassins du Nord-Ouest dont la superficie ne dépasse pas 7% de l'ensemble du territoire national.

Il a fait état, dans ce cadre, de la réalisation des études nécessaires pour interconnecter les systèmes liés aux bassins hydrauliques, en tenant compte des évolutions en rapport avec la demande en eau et l'impact des changements climatiques.

A cet égard, M. Akhannouch a annoncé le lancement des travaux de réalisation de la tranche d'urgence destinée à raccorder le barrage El Manbaa situé sur le fleuve de Sebou au barrage Sidi Mohamed Ben Abdallah situé sur le fleuve de Bouregreg, avec un débit de 15 m3 par seconde et un coût estimé à 6 milliards de dirhams.

Et de relever que le Maroc dispose de d'entreprises nationales leaders dans ce domaine, qui contribueront à la réussite de cet atelier et à sa mise en œuvre dans le respect des engagements fixés et des délais convenus. Par ailleurs, le chef du gouvernement a appelé à plus de vigilance institutionnelle pour affronter l'avenir en toute confiance, en "se focalisant sur l’amélioration des dispositions du Plan national de l’eau 2050, conformément aux Hautes instructions royales et aux recommandations du nouveau modèle de développement, tout en y incorporant des mécanismes de gouvernance, de suivi et d’évaluation nécessaires pour garantir son efficacité". Ce Plan, a-t-il dit, nécessitera un budget d'environ 383 milliards de dirhams pour les 30 prochaines années, dont une grande partie sera financée par les fonds publics.

Selon le chef du gouvernement, ce Plan aidera à mobiliser 4,5 milliards de mètres cubes additionnels d’eau à l’horizon 2050, à travers la poursuite de la politique des grands barrages, l’implémentation de projets visant le raccordement des bassins pour garantir une gestion flexible des ressources hydriques, la récupération des eaux pluviales et la mise en place de petits barrages et de lacs collinaires pour atteindre une capacité de production d’un milliard de mètres cubes en 2030 et réduire le taux d'envasement à hauteur de 10 à 20% par l'aménagement des bassins hydrauliques.

Avec cette vision stratégique, le Maroc compte atteindre une meilleure gestion de la demande en eau et mieux valoriser cette ressource pour économiser 2,5 milliards de mètres cubes en raccordant les systèmes hydrauliques et en améliorant le rendement des réseaux de distribution d’eau potable (80% en 2030 et 85% à partir de 2040), tout en poursuivant la mise en œuvre du Programme national d’économie d’eau en irrigation, pour atteindre 70% de surfaces irriguées.

Le Chef du gouvernement a aussi insisté sur le fait que ce plan vise à préserver les nappes phréatiques et à engager une gestion participative et durable de ces dernières dans un cadre contractuel, tout en réduisant leur usage à 50% à l’horizon 2030 pour atteindre un équilibre à l’horizon 2050. Parmi les autres objectifs de ce plan, M. Akhannouch a aussi évoqué le renforcement des mécanismes de gouvernance et de prévention des inondations ainsi que la mise en place d’un programme d'aménagement des fronts d'eau, appelant à une mobilisation générale en faveur d'un nouveau modèle de production et de consommation durable des ressources en eau.

Les dernières précipitations ont ravivé l'espoir d'augmenter les retenues des barrages et ouvert des perspectives pour la saison agricole

Le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch a assuré, lundi, que les dernières précipitations ont ravivé l'espoir d'augmenter les retenues des barrages, d'éviter une pénurie d'eau potable et d'ouvrir des perspectives pour la saison agricole.

Répondant à une question centrale à la Chambre des représentants dans le cadre de la session mensuelle consacrée aux politiques publiques sur le thème "Politique de l'eau au Maroc", M. Akhannouch a souligné qu'en dépit des précipitations que le Maroc a connues depuis le début de ce mois, le gouvernement est déterminé à redoubler d'efforts et à relancer les investissements pour faire face à la menace du stress hydrique que connaît le Royaume ces dernières années et épargner ainsi au pays les pires scénarios dans ce domaine.

Il a, dans ce sens, mis l'accent sur la grande importance que revêt la politique de l'eau au Maroc compte tenu du rôle vital de cette denrée dans la vie sociale et économique et dans l'équilibre écologique du pays, notant que le Royaume a toujours accordé un intérêt particulier à la mobilisation des ressources hydriques.

Le Chef du gouvernement a aussi mis en évidence la pertinence et la clairvoyance de la vision de SM le Roi Mohammed VI qui a accordé une attention particulière à cette question et donné Ses Hautes Orientations pour préserver et valoriser les ressources en eau, d'une manière qui contribue à assurer le bien-être des générations actuelles et futures, rappelant dans ce contexte le contenu du discours Royal à l'occasion de l'ouverture de la dernière session législative, qui a constitué une feuille de route renouvelée visant à mobiliser les efforts pour surmonter le problème de la rareté de l'eau dans le Royaume et relever les défis actuels et futurs.

M. Akhannouch a rappelé que l'Exécutif s'est efforcé, depuis le début de son mandat, d'établir un cadre méthodologique clair, en accordant une priorité particulière à la politique de l'eau dans son programme gouvernemental, que ce soit à travers la restructuration du système de gouvernance de l'eau et le renforcement l'efficacité et de la convergence, ou en assurant une répartition territoriale équitable des ressources hydriques, avec ce que cela suppose en termes de mise en œuvre des programmes de construction des barrages, de dessalement de l'eau de mer, de traitement des eaux usées et pluviales et d'amélioration de la rentabilité des canaux d'irrigation et d'eau potable.

Il a assuré, dans ce cadre, que les importants progrès réalisés depuis l'indépendance pour la réalisation d'une politique pertinente de l'eau a permis au Maroc de répondre à "nos besoins économiques et d'assurer notre sécurité hydrique et alimentaire, grâce à la vision perspicace de construction des barrages de feu SM Hassan II".

Dans ce contexte, le Chef du gouvernement a indiqué que l'approche proactive adoptée par le Royaume a permis d'obtenir des résultats positifs, notamment en ce qui concerne la justice spatiale, notant que l'expérience de la gestion décentralisée de l'eau a contribué à la création de la première Agence du bassin hydraulique en 1997, à la mise en place d'une importante infrastructure en la matière et à répondre aux besoins croissants de tous les usagers de l'eau.

Dans le domaine des infrastructures hydriques, il a précisé que le Maroc compte actuellement 149 grands barrages d'une capacité totale de plus de 19 milliards de M3, 137 petits barrages pour l'accompagnement et le développement local, 88 stations d'épuration d'eau potable, dont 9 usines de dessalement de l'eau de mer (qui fournissent 147 millions de M3 par an), 158 usines de traitement des eaux usées et 16 installations de dérivation des eaux, en plus de milliers de puits et de forages pour extraire les eaux souterraines. Ces efforts ont permis de généraliser l'approvisionnement en eau potable du milieu urbain à 100% à travers des systèmes hydrauliques durables, alors que sa généralisation dans le monde rural se poursuit avec des travaux de réalisation ayant atteint un taux de 98,5%, a-t-il poursuivi, faisant également état de l'irrigation de plus de 2 millions d'hectares de terres agricoles, du renforcement des mécanismes de protection contre les inondations et de la contribution à la production de l'énergie électrique.

M. Akhannouch a affirmé, en outre, que le Maroc oeuvre à la rationalisation de la consommation de l'eau dans le secteur agricole, notant que l'agriculture irriguée est entrée dans une nouvelle ère marquée par l'adoption de techniques et de systèmes d'irrigation économes en eau et la durabilité des infrastructures d'irrigation.

S'agissant des programmes de gestion de l'eau d'irrigation, il a expliqué qu'ils occupent une place centrale dans les stratégies de développement agricole du Royaume depuis 2008, faisant savoir que dans le cadre du Plan Maroc Vert, près d'un million d'hectares ont été équipés de systèmes d'irrigation, dont 653.000 hectares sont irrigués au goutte à goutte au profit de 271.000 bénéficiaires, outre l'économie de plus de 2 milliards de M3 d'eau d'irrigation, soit l'équivalent du stock d'un grand barrage comme celui d'Al-Massira.

Le gouvernement, a assuré M. Akhannouch, est déterminé à redoubler ces efforts en continuant à soutenir la durabilité et la compétitivité de l'agriculture irriguée, à travers la stratégie "Génération Green", qui vise à porter à plus d'un million d'hectares la superficie irriguée au goutte à goutte à l'horizon 2030.

