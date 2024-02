Service militaire: La Commission centrale de recensement fixe les critères de sélection des personnes éligibles au titre de l'année 2024

La Commission centrale du recensement relatif au service militaire a tenu, jeudi à Rabat, une réunion consacrée à la définition des critères à adopter pour déterminer les personnes éligibles à accomplir le service militaire au titre de l'année 2024, a annoncé le ministère de l'Intérieur, dans un communiqué.

"Dans le cadre de l'opération du recensement relatif au service militaire au titre de l’année 2024, qui démarre le 1er mars 2024 et prend fin le 29 avril 2024, le ministre de l’Intérieur informe le public que conformément aux dispositions légales relatives au service militaire, la Commission centrale du recensement relatif au service militaire, présidée par le président de Chambre à la Cour de cassation, a tenu, jeudi 1er février 2024 au siège du Ministère de l'Intérieur, une réunion consacrée à la définition des critères à adopter pour arrêter les listes des personnes appelées à remplir le formulaire du recensement pour accomplir le service militaire au titre de l'année 2024", précise le communiqué.



Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, Chef Suprême et Chef d’Etat-major Général des Forces Armées Royales (FAR), concernant l'adoption des mesures nécessaires pour l’intégration de la prochaine promotion d'appelés au service militaire en septembre 2024, ajoute la même source.



Lors de cette réunion, poursuit le communiqué, la Commission centrale a fixé les critères nécessaires pour déterminer le nombre de personnes qui peuvent être appelées à remplir le formulaire du recensement pour accomplir le service militaire, à partir de la base des données du recensement, élaborée par le ministère de l'Intérieur.



À la lumière des travaux de la Commission centrale, il sera procédé à l'arrêt des listes des personnes appelées à accomplir le service militaire selon les préfectures, provinces et préfectures d'arrondissement, dont elles relèvent.



Les services des préfectures, provinces et préfectures d'arrondissement dans l'ensemble du territoire national, procèderont à l'impression des avis de recensement et leur notification aux intéressés afin qu'ils puissent remplir le formulaire de recensement, via le site électronique (www.tajnid.ma), et ce à partir de la date prévue pour le lancement du recensement, fixée au 1er mars 2024 jusqu'au 29 avril 2024, conclut le communiqué.

MAP: 01/02/2024