SIEL-2023 : signature d’une convention-cadre de partenariat visant à promouvoir la lecture en milieu scolaire

Une convention-cadre de partenariat et de coopération en matière de promotion de la lecture en milieu scolaire a été signée, mercredi à Rabat, entre le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports et le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, en marge du 28è Salon international de l’édition et du livre (SIEL-2023).

Paraphée par le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, et le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, cette convention-cadre vise à établir un cadre général de coopération et de partenariat entre les deux parties et les établissements publics placés sous leur tutelle, dans le domaine du livre, de la lecture et de l’animation culturelle, en vue de renforcer le rôle de l’éducation et de l’enseignement dans le développement d’habitudes de lecture chez les jeunes et de favoriser le partage de livres en milieu scolaire.

S’exprimant à cette occasion, M. Benmoussa a indiqué que l’objectif de cette convention-cadre est de rehausser le niveau d’ouverture des élèves sur la lecture et les livres, ajoutant qu’elle porte également, parmi ses nombreux objectifs, sur un programme ambitieux visant à doter tous les établissements scolaires de bibliothèques.

Les “établissements d’ouverture” relevant du ministère au niveau de chaque région, au nombre de 60, constituent un préalable à l’augmentation du nombre d’activités organisées conjointement par les deux ministères dans ce domaine, a-t-il dit.

De son côté, M. Bensaid a souligné que cette convention-cadre a pour objectif de renforcer les liens entre les enfants et les livres, ajoutant que le ministère déploie des efforts considérables pour fournir des livres aux enfants et que l’implication des écoles est très importante dans ce domaine.

Par ailleurs, il a indiqué que la promotion de la lecture, en particulier chez les jeunes, nécessite la création de bibliothèques et d’espaces de lecture, soulignant l’importance de renforcer la coopération entre les secteurs de la culture et de l’éducation afin d’encourager la lecture, notamment à la lumière des défis et changements mondiaux actuels.

Les deux parties s’engagent, dans le cadre de cette convention, à établir et mettre en œuvre, grâce à leurs ressources humaines, matérielles, techniques et organisationnelles, un programme de travail, et afin d’enrichir les bibliothèques scolaires et celles des établissements d’épanouissement artistique et littéraire, avec des livres et des histoires dédiées aux jeunes et d’introduire les principes de base de bibliothéconomie et de recherche informatique dans les programmes scolaires.

En outre, la convention prévoit d’encourager et de développer les initiatives culturelles créatives, mettre en place de programmes d’animation culturelle axés sur la lecture et les livres répondant aux besoins des jeunes, soutenir la formation et la formation continue au profit des enseignants et des cadres administratifs et d’encourager la rédaction de contes destinés aux enfants.

(map 07/06/2023)