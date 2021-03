Signature de 21 conventions entre CAM et les acteurs du secteur agricole

Vingt et une conventions ont été signées, mardi à Rabat, entre le Crédit Agricole du Maroc (CAM) et les parties prenantes du secteur agricole et du monde rural, en marge d'un Symposium, tenu sous le thème "Génération Green : quel accompagnement par le Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) ?".

Portant les engagements respectifs de la Banque et des Interprofessions, 18 conventions ont été signées avec 18 interprofessions visant à accompagner l'ensemble des filières dans l'opérationnalisation des objectifs fixés dans le cadre de leurs contrats programmes 2021-2030, en facilitant l'accès aux financements du Groupe CAM à l’ensemble des opérateurs.



Ces protocoles posent le cadre d’accompagnement par le groupe CAM de chaque filière dans le cadre de la nouvelle stratégie agricole "Génération Green 2020- 2030". A ce titre, la banque se mobilisera aux côtés de chaque filière en adaptant son offre pour permettre aux opérateurs de réaliser leurs objectifs en termes d’investissements (renforcement de l’amont productif, modernisation de l’outil de valorisation de la production, modernisation des circuits de commercialisation, développement du marché intérieur et/ou international, installation d’unités de transformation, valorisation des produits...).



Dans une déclaration à la presse peu avant la signature de ces conventions, le président du directoire du CAM, Tariq Sijilmassi, a relevé que ces 18 programmes s'assignent comme objectif principal, la mise en œuvre de la Vision Royale de SM le Roi Mohammed VI qui vise la création d'une nouvelle génération d'entrepreneurs dans le milieu rural ainsi que la création d'une classe moyenne dans ce même milieu, outre l'accompagnement du plan Génération Green 2020-2030.



Par ailleurs, deux autres conventions quadripartites de haut niveau ont été scellées par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, la Fédération des Chambres d’Agriculture du Maroc (FECAM), la Confédération Marocaine de l’Agriculture et de Développement Rural (COMADER) et le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) visant à accompagner le déploiement de la nouvelle stratégie agricole, notamment en ce qui concerne l’entrepreneuriat des jeunes en milieu rural et le développement des filières agricoles.



A travers la première convention, le groupe CAM œuvrera à accompagner la mise en œuvre de la stratégie Génération Green 2020-2030, notamment en apportant sa contribution pour le développement des investissements productifs à forts impacts socio-économiques et en participant à la consolidation des acquis du Plan Maroc Vert à travers un financement via le réseau de la banque et de ses filiales dédiées (Tamwil El Fellah, Fondation ARDI, CAM Leasing, Al Akhdar Bank…) et d'un autre financement dans le cadre du Programme Al Moustatmir Al Qaraoui (AMAQ) pour les TPE éligibles à ce programme national.



Le groupe bancaire s’engage ainsi, à mettre en place un dispositif institutionnel complet et intégré comprenant des mesures de soutien spécifiques à chacune des filières agricoles et un dispositif d’accompagnement personnalisé par opérateur. A ce titre, la Banque accompagnera les parties prenantes pour la dynamisation du secteur agricole et la mise en œuvre des dispositions des différents contrats-programmes et apportera les financements nécessaires pour booster les investissements et répondre aux besoins de fonctionnement de l’ensemble des filières de production agricole à travers des offres de financement adaptées aux éventuels besoins des filières agricoles.



La GCAM mettra également à la disposition des opérateurs du secteur agricole son expertise dans le domaine à travers le conseil financier et se mobilisera pour la digitalisation des écosystèmes agricoles via le déploiement de solutions innovantes de nature à fluidifier les échanges entre les acteurs et les dynamiser et à assurer l’inclusion financière de l’ensemble des agriculteurs toutes catégories confondues.



Quant à la deuxième convention, elle vise l'accompagnement spécifique pour les jeunes entrepreneurs agricoles. Le CAM a ainsi lancé dans ce sens, conjointement avec le ministère de l’Agriculture plusieurs offres d’accompagnement financier et non financier, dont notamment les packs "CAM-Génération Green Jeunes" et "CAM-Génération Green Melkisation".



Afin d’opérationnaliser l’accompagnement spécifique des jeunes entrepreneurs agricoles et contribuer à l’émergence d’une classe moyenne rurale, la présente convention définit les engagements de chacune des parties signataires (Ministère-GCAM-COMADER-FECAM).



Pour sa part, le groupe bancaire accompagnera les dispositions de la nouvelle stratégie agricole dans son volet relatif à l’élément humain et à la classe moyenne rurale par la mise en œuvre d’une offre dédiée au profit des jeunes porteurs de projets dans le milieu rural via "CAM - Génération Green Jeunes", destiné aux jeunes agriculteurs ainsi qu’à la jeune entreprise rurale de services à l’agriculture et "CAM - Génération Green Melkisation".



Il poursuivra également le déploiement du programme Al Moustatmir Al Qaraoui autant dans sa partie accompagnement financier dédié aux jeunes entrepreneurs que par un accompagnement non financier à travers le conseil et la mise à disposition de l’expertise de la banque et de son écosystème. Le CAM accompagnera également la COMADER et les interprofessions dans leurs actions de sensibilisation et d’accompagnement des jeunes agriculteurs.



Afin de compléter le dispositif d’accompagnement de la nouvelle stratégie Génération Green 2020-2030 notamment en ce qui concerne la mobilisation des terres collectives au profit des ayants droit et la création d’une classe moyenne rurale, la Direction des Affaires Rurales relevant du ministère de l’Intérieur, l’Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie et le Groupe CAM ont signé une convention ayant pour objet de définir le cadre général de financement et d’accompagnement par le groupe CAM des ayants-droits à titre individuel ou organisé dans des coopératives et bénéficiaires de l’opération de melkisation des terres collectives pour la réussite de leurs projets et activités génératrices de revenus.



Cette opération d’accompagnement, qui se fera en concertation avec la direction des Affaires Rurales en collaboration avec l’Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie vise à faire bénéficier d’un accompagnement financier les porteurs de projets viables, à titre individuel ou en groupements agricoles.



Le dispositif financier mis en place se décline en 3 composantes à savoir, un Crédit pour faire face aux frais générés par le dossier administratif et financier spécifique à l’opération de titrisation de la (ou les) parcelle de l’ayant-droit, des crédits d’investissement (irrigation, mécanisation, plantations, équipements, aménagement, installation, construction…...) ainsi que des crédits de fonctionnement : frais de culture, facilité de caisse, labellisation, certification, promotion commerciale...



Clôturant un cycle de rencontres entre les différents opérateurs du secteur et formalisant les engagements et les mesures d'accompagnement mises en œuvre par le groupe CAM, ce symposium, tenu en "phygital", est co-organisé en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, la Fédération des chambres d'agriculture du Maroc et la COMADER.



Il s'est déroulé en trois temps, une séance officielle sur la thématique "La place centrale de l'agriculture et des politiques rurales dans les challenges économiques et sociaux à venir" ainsi que deux tables rondes, traitant respectivement de "l'émergence de la classe moyenne rurale : Employabilité des jeunes, transmission intergénérationnelle et projets émanant des opérations de Melkisation" et " la pérennité du développement agricole : Vers une nouvelle génération de projets structurants".

MAP: 23/03/2021